Kaymakam Safitürk davasında beraat eden 8 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- MARDİN'in Derik İlçesi Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün bombalı saldırıda şehit edilmesine ilişkin görülen davada haklarındaki beraat kararı bozulan 8 kişinin yeniden yargılanmasına Gaziantep'te başlandı.

​Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Muhammed Fatih Safitürk, 10 Kasım 2016’da makamında düzenlenen bombalı saldırıda yaralandı, bir gün sonra da tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede şehit oldu. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 71 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Saldırıya ilişkin Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Ekim 2018'deki karar duruşmasında, sanıklardan Şerif Mesutoğlu’na 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası verildi, diğer sanıklar ise beraat etti.

Şehit Kaymakam Safitürk’ün avukatı Erhan Dursun’un itirazı üzerine dosya Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, dosyada yer alan ve hakkında beraat kararı verilen 8 sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi. Karar sonrası Safitürk'ün şehit edildiği olayın sanıklarından olan Devran A., Fikret B., Tahsin E., Vedat E., Nursel E., Zuhal D., Zinet E. ve Mehmet D., bugün Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, kardeşi Ali Haydar Safitürk ve avukatların katıldığı duruşmada, tutuksuz yargılanan 8 sanık savunma yaptı ve haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını ileri sürdü. Sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında Kaymakam Safitürk’ün babası Asım Safitürk, kardeşi Ali Haydar Safitürk ve avukatları Erhan Dursun gazetecilere açıklama yaptı.

Safitürk ailesinin avukatı Erhan Dursun, gerekli itirazları iletip olumlu bir sonuç aldıklarını belirterek, "Ailenin de toplumun da berat kararına üzüldüğünü düşünüyorum. Çünkü yerel mahkeme kararında bir tek kişiye ceza yoluna gidilmişti. Bizim adalete inancımız tam. Gaziantep Bölge Mahkemesi'ne bütün itirazlarımızı ilettik. Bundan sonra bütün deliller toplanacak ve şehidimizin kanı yerde kalmayacak diye ümit ediyoruz” dedi.

‘PROFOSYONEL BİR ‘SALDIRIYDI

Saldırının planlı olduğunu ifade eden şehit kaymakamın kardeşi Ali Haydar Safitürk, “Bu olayın faili bir kişi değildir. Yerel mahkemenin verdiği beraat kararıyla yıkılmıştık, ama bugün bu kararın değiştiğini gördük. Artık birtakım şüphelerin aydınlanacak olduğuna inanıyoruz. Yeniden faillerin tespit edilmesi için ciddi bir çalışmanın yapılacak olduğunu görerek rahatladık” diye konuştu.

Baba Asım Safitürk ise adaletin eninde sonunda yerini bulacağını ifade etti.