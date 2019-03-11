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Kaymakam Safitürk'ün şehit edildiği olayla ilgili 8 şüpheli yeniden yargılanacak

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 15:00 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi, Mardin'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıya ilişkin davada yerel mahkemenin 4 sanık sanık hakkında verdiği cezayı uygun buldu, serbest bırakılan 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına karar verdi.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi, Mardin'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıya ilişkin davada yerel mahkemenin 4 sanık sanık hakkında verdiği cezayı uygun buldu, serbest bırakılan 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına karar verdi.
Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 11 Kasım 2016 günü şehit olmuş, saldırıda şoförü Mustafa Dinçer de yaralanmıştı. Olayın ardından 15 şüpheli hakkında dava açıldı. Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Kaymakamlık eski Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu'na 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, Kaymakamlık eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'a 1 yıl hapis, Ahmet Deniz ve Fikret Deniz'e ise 5 yıl hapis cezası ile 20 bin lira para cezası verilmesine karar verdi. 8 şüpheli ise davadan beraat etti.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, kararı cumhuriyet savcılığı, taraf ve sanık avukatlarının itirazı üzerine inceledi. Mahkeme yerel mahkemenin 4 sanığa verdiği cezayı uygun bularak beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmetti.

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