Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davası

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davada, 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka cezaevlerinde tutuklu sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz ve Fikret Bağı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuklu sanık Vedat Erol ile tutuksuz sanıklar Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin ise duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk ise faillerin cezalandırılmasını talep ederek, "Sanıkların 2 kat suçlu olduklarına inanıyorum ama bunların işbirlikçileri de var. Onların da ortaya çıkarılmasını istiyorum." dedi.

Sanıklar ise tahliye ve beraat talebinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı avukatları ise tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını istedi.