Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin dava

Sanık Zinet Erdaş, olayla ilgili daha önce verdiği savunmaları tekrar ettiğini belirterek, suçsuz olduğunu ve herhangi bir olaya karışmadığını savundu.

Mahkeme Başkanı Bayram Korkmaz, sanıkların yerel mahkemece beraatlerine karar verildiğini, cumhuriyet başsavcılığı ve şehit yakınlarının itirazı üzerine yapılan inceleme sonucu da yeniden yargılanmalarına hükmedildiğini hatırlatarak, sanıklara söz hakkı verdi.

İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliğinden temsilcilerin hazır bulunduğu duruşmayı, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk ve yakınları ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve vali yardımcıları da izledi.

3. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Tahsin Erdaş, Devran Aslan, Fikret Baği, Vedat Erol, Zuhal Dalçin, Zinet Erdaş, Mehmet Deniz ve avukatları katıldı. Sanık Nursel Eser ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme Başkanı Korkmaz'ın, sanık Devran Aslan'ın soruşturma sırasında "kargo paketiyle bomba geleceğine dair" beyanda bulunduğunu hatırlatması üzerine, sanık Erdaş, Aslan'ın söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Sanık Zuhal Dalçin ise olaylarla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, sanık Devran Aslan'ın soruşturma sırasındaki ifadelerini kabul etmediğini kaydetti.

Sanık Fikret Baği de şehit Kaymakam Safitürk'ün sekreteri olduğunu, patlamada ölümden döndüğünü belirterek, "Sayın kaymakama böyle bir hainliği yapacak kadar cahil değilim." dedi.

Başkan Korkmaz'ın "X-raydan geçiyor musunuz?" diye sorması üzerine Baği, "Bütün personel geçiyordu, ben de geçiyordum. Hendek olaylarından itibaren geçiyorduk." yanıtını verdi.

Sanık Baği, Korkmaz'ın "Odaya senden başka kimse girdi mi" diye sorması üzerine, şunları söyledi:

"Olaydan bir gün önce, Kaymakam Bey izindeyken, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş, saat 13.00 sıralarında Kaymakam Beyin odasından haritayı almak istedi. 3-4 dakika içeride yalnız kaldı. Yine diğer sanık Nursel Eser, olaydan önceki gün parmağını yaraladığında 'kolonya ihtiyacı olduğunu' söyledi. Ben de kendisine Kaymakam Beyin odasında olduğunu söyledim, o da içeri girip kolonyayı alıp çıktı."