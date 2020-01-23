Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davaya devam edildi

Olayın olduğu zaman Derik İlçe Emniyet Amiri görevini yaptığı belirten M.H.K, "Olay günü 10 Kasım törenlerinden sonra ilçe emniyet amirliğine geçtim. Bir süre sonra patlama sesi geldi. Patlamanın kaymakamlıktan geldiğini anlayınca hemen oraya gittim. Vardığımda kaymakam bey dışarıdaydı, yanında Tahsin, Vedat ve Şerif vardı. Daha sonra ambulans geldi, Derik Devlet Hastanesine kaldırdık, ben de kendisiyle birlikte gittim. Orada güvenlik önlemi aldırdım. Sonra Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesine giderken yolları trafiğe açarak, en hızlı şekilde göndermesini sağladık. Ardından olay yerine döndüm. Gerekli tedbirleri alarak, incelemeye başladık." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliğinden temsilcilerin hazır bulunduğu duruşmayı, şehit kaymakamın annesi Fatma Safitürk, ağabeyi Ali Haydar Safitürk, ablaları Rukiye Bulut, Esma Kavak ile Kilis Valisi Recep Soytürk ve Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu da izledi.

Tutuksuz sanık Nursel Eren'in, Kırşehir'den Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmaya sanıklar Zuhal Dalçin ve Mehmet Devran Aslan katılmadı.

Mahkeme Başkan Korkmaz'ın sorusu üzerine M.K, "Bu olayla ilgili emniyet amiri sorumlu gibi kesinlikle bir şey söylemedim." dedi.

Polis M.K, Ceyhan'dan SEGBİS ile bağlanarak, şehit Kaymakam Safitürk'ün yakın koruması olduğunu belirterek, olayla ilgili suçlu kim varsa cezalandırılmasını talep etti.

M.H.K, FETÖ'ye yönelik herhangi bir soruşturma geçirmediğini ve bomba kumandasının tuvalette bulunduğu sırada öğretmenevinde olduğunu kaydetti.

"Olmadı ancak Şerif Mesutoğlu'nun kardeşi örgüt mensubuydu. Onun cenazesi geldi. Şerif'i işten atalım dedim, Kaymakam Bey 'suç şahsidir' diyerek kabul etmedi. Diğer sanık Tahsin Erdaş da Şerif'in dayısı."

M.H.K, "Kaymakamlık çalışanlarına yönelik bir çalışmanız oldu mu?" sorusuna da şöyle cevap verdi:

Sanıklar, gelen belgelere ve tanık beyanlarına bir diyecekleri olmadığını söyledi.

Başkan Korkmaz'ın sanık Tahsin Erdaş'a hakkında "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından soruşturma olup olmadığını sorması üzerine Erdaş, olumlu yanıt verdi.

Erdaş, "Olaydan sonra yurt dışına çıkma gibi bir durumun oldu mu?" sorusunu da "Neden kaçayım ki." şeklinde yanıtladı.

Başkan Korkmaz, "Sadece kaçmak için gidilmiyor yurt dışına gezmeye de gidebilirsin" demesi üzerine sanık Erdaş, yurt dışına gitme gibi bir düşüncesinin olmadığını ve olaydan önce ya da sonra uçak bileti alma girişiminin bulunmadığını söyledi.

Duruşmada, ağabey Ali Haydar Safitürk, şehit kaymakamın cep telefonunu Başkan Korkmaz'a verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ile bazı kaymakamlık çalışanlarının HTS ve baz bilgilerinin BTK'den istenmesine ve gelen raporun Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce terör bağlantılı kişilerle görüşme yapılıp yapılmadığının araştırılmasına, şehit Kaymakam Safitürk'ün cep telefonunun Siber Suçlar Müdürlüğünce incelenmesine ve tanık olarak dinlenen M.H.K. ile M.K. hakkında soruşturma olup olmadığının sorulmasına ve diğer eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 14 Nisan'a erteledi.