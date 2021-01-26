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Kaymakam Şahin ev ziyaretlerine devam ediyor

26.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Sargın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Sargın ailesini evlerinde ziyaret etti. 6 ay önce babalarını kaybeden çocuklarla yakından ilgilenen Şahin, mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
Yetim, öksüz, yaşlı, dul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal ve ekonomik durumlarının yerinde inceleyerek, yaşamış oldukları sıkıntıların tespit edilmesi ve imkanlar dahilinde çözüm üretilmesi adına Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ev ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri ile Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi’nde ikamet eden Sargın ailesine ziyarette bulunan Kaymakam Şahin, altı ay önce babalarını kaybeden çocuklar ile yakından ilgilenen ilgilendi. Ziyaretinin ardından mahalle muhtarı ve vatandaşlarla köy meydanında bir araya gelen Şahin vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Ev ziyaretlerinin toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladığını ifade eden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Hane ziyaretleri bizlere toplumun tüm kesimlerine ulaşma ve sorunlarını bizzat yerinde görerek daha hızlı ve etkin çözümler üretme imkanı sunuyor. Ziyaretlerimiz vesilesi ile vatandaşlarımızın dertlerini, ihtiyaçlarını, talep ve isteklerini aracısız olarak dinleme ve böylelikle toplumsal dayanışma duygularımızın güçlenmesine de katkı sağlama fırsatı buluyoruz" dedi.

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