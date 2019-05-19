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Kaymakam Serkan Keçeli; “Hastalarımızın durumları iyi görünüyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 02:16 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 5 katlı apartmanda buzdolabının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın bütün apartmanı sardı.

Kaymakam Serkan Keçeli; “Hastalarımızın durumları iyi görünüyor”

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 5 katlı apartmanda buzdolabının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın bütün apartmanı sardı. Olayda dumandan etkilenen 3’ü çocuk 14 kişi Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli dumandan etkilenen 14 vatandaşın durumunu öğrenmek için Devrek Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Hastane çıkışı değerlendirmelerde bulunan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, hastaların sağlık durumlarını iyi olduğunu söyledi. 7 aylık bir bebeğin sevk edilme durumu olduğunu ifade eden Keçeli, “14 Tane dumandan etkilenen vatandaşımız var. Sağlık durumları iyi gibi gözüküyor. Bir tane 7 aylık bebeğimiz var onu kontrol amaçlı sevk etme ihtimalimiz var annesi ile birlikte uygun yer planlaması yapılıyor. Diğer hastalarımızın durumu iyi gözüküyor. Hepsi dumandan etkilenmiş yangın, yara izi falan yok sadece duman etkisi var. Güvenlik tedbirimizi aldık yangın tamamen söndürüldü. Hastalarımızın bir an önce iyileşip taburcu olmasını bekliyoruz. Yangının ilk belirlemelere göre birinci kattaki buzdolabından çıktığı değerlendiriliyor. Nihai kararı itfaiye ekiplerimiz yapılan çalışma sonucunda karar verecek” şeklinde konuştu.

Kaymakam Serkan Keçeli; “Hastalarımızın durumları iyi görünüyor”

Kaymakam Serkan Keçeli; “Hastalarımızın durumları iyi görünüyor”

Kaymakam Serkan Keçeli; “Hastalarımızın durumları iyi görünüyor”

Kaymakam Serkan Keçeli; “Hastalarımızın durumları iyi görünüyor”

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