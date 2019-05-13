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Kaymakam Tortop şehit ailelerini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 18:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve beraberindeki heyet şehit ailelerini ziyaret etti.Kaymakam Tortop ve beraberinde eşi Reyhan Tortop, Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şuayip Binbir ile Sosyal Hizmetler Müdürü Şevket Koçhisarnazik ile birlikte Bingöl’de çatışmalar sonucunda Şehit olan J.

Kaymakam Tortop şehit ailelerini ziyaret etti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve beraberindeki heyet şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Tortop ve beraberinde eşi Reyhan Tortop, Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şuayip Binbir ile Sosyal Hizmetler Müdürü Şevket Koçhisarnazik ile birlikte Bingöl’de çatışmalar sonucunda Şehit olan J. Er Mustafa Şimşek’in annesi Emine Şimşek ve Muş’taki çatışmalar sonucunda Şehit düşen P. Er Adem Göktaş’ın annesi Melek Göktaş’ı ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı. Kaymakamam Tortop, "Ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizin annelerine sağlık, huzur ve mutluluk, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

Kaymakam Tortop şehit ailelerini ziyaret etti

Kaymakam Tortop şehit ailelerini ziyaret etti

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