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Kaymakam ve ailesi öldürülen çocuklarının cenazesini bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın, Denizli’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki oğlunun cenazesinin ailesi tarafından öğle saatlerinde alınacağı öğrenilirken, cenazeyi bekleyen aile üyelerinin gözyaşı ise sel oldu.

Kaymakam ve ailesi öldürülen çocuklarının cenazesini bekliyor

Bursa’nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın, Denizli’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki oğlunun cenazesinin ailesi tarafından öğle saatlerinde alınacağı öğrenilirken, cenazeyi bekleyen aile üyelerinin gözyaşı ise sel oldu. Diğer yandan bıçaklama olayı ile ilgili gözaltı sayısının 8’e yükseldiği öğrenildi.
Dün gece yaşanan olayda, iddialara göre Kaymakam İnan’ın oğulları Safa Akif İnan (15), A.B.İ. (21) ve M.B.İ. (21) ile A.S.K. (15) ve K.E. (16), B.Ç. (14) isimli şahıslar arasında bıçaklı kavga yaşandı. Yaşanan kavgada kaymakamın oğullarından Safa Akif İnan karnından diğer oğlu A.B.İ., ise bacağından bıçaklanırken, M.B.İ., ise darp edildi. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile kardeşler ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve dalağı alınıp aort damarı yırtılan Safa Akif İnan tedavi gördüğü yoğun bakımda sabaha karşı hayatını kaybetti.

Anne ayakta durmakta güçlük çekti
Olayın ardından Kaymakam İnan’ın aile üyeleri başta olmak üzere yakınları hastaneye akın etti. Hastane bahçesinde bekleyen acılı aile üyeleri gözyaşlarına boğuldu. 15 yaşında hayatını kaybeden İnan’ın cansız bedeninin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin devam ettiği ve öğle saatlerinde aileye teslim edileceği öğrenildi. İnan’ın Samsun’da defnedileceği belirtildi.

Gözaltı sayısı 8’e yükseldi
Diğer yandan, olayda gözaltı sayısı 8’e yükseldi. Olayın hemen ardından 3 kişi gözaltına alınırken soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri 5 kişiyi daha sabah karşı gözaltına aldı. Şüphelilerinin tamamının 18 yaşından küçük oldukları aktarılırken, öğle saatlerinden adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaymakam ve ailesi öldürülen çocuklarının cenazesini bekliyor

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