KAYMAKAM VE BAŞKANDAN TARLA GİBİ SÜRÜLEN CARETTA CARETTA KUMSALINDA İNCELEME

NESLİ tehlike altındaki Caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı olan Belek Turizm Merkezi'nin Boğazkent kısmında, yaklaşık 1000 metrelik sahilin iş makineleri ve traktörlerle tarla gibi sürülerek düzleştirilmesi sonucu 50 yuvanın yok olduğu alanda inceleme yapıldı. Belediye Başkanı Enver Aputkan, sahilde belediyenin kesinlikle bir çalışması olmadığını söylerken, Kaymakam Haluk Şimşek de konuyu araştırıp, sorumlularını ortaya çıkaracaklarını aktardı.

Antalya'nın dünyaca ünlü Serik'e bağlı Belek sahillerinde bulunan Caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanlarından Özel Çevre Koruma Bölgesi Boğazkent bölgesindeki 2 noktada yaklaşık 1000 metrelik kısım, ağır iş makineleri ve traktörlerle tarla gibi sürülerek, yumurta bırakılmış 50 işaretli yuva yok edildi. Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan, bozulan sahili birlikte inceledi. Bunun sonucunda sahilde iş makineleriyle çalışma yapıldığı belirlendi.

'BİZİM BURADA BÖYLE BİR ÇALIŞMAMIZ YOK'

Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Bizim burada böyle bir çalışmamız yok. Serik Belediyesi, Ekolojik Araştırma Derneği ve BETUYAB ile Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde uzun yıllardan bu yana Caretta caretta kaplumbağası çalışması yapmaktadır. Belediye olarak da destek vermektedir. Bu bizim hassas olduğumuz bir konudur. Belediyemizin çok hassas olduğu bir konuda ismimizin geçmesinden büyük üzüntü duyuyorum. Boğazkent'te kuşların ve Caretta carettaların korunmasıyla ilgili belediye meclisimizin kararı var. Caretta caretta kaplumbağalarının kuluçka dönemlerinde korunması için havai fişeklerin atılmaması kararımız var. Tekrar ediyorum burada kesinlikle belediyemiz tarafından bir çalışma ve temizlik yapılmadı. İlgili birimlere de sordum böyle bir şey yok. Belediye başkanlığım dönemimde böyle bir talimat vermedim" dedi.

'EN YAKIN SÜREDE ORTAYA ÇIKARACAĞIZ'

Kaymakam Haluk Şimşek de olayı duyduktan sonra belediye başkanı ile diğer yetkilileri arayıp, bilgi aldığını belirterek, "Şu ana kadar bir sonuç çıkamadı. İlçemiz sahilleri, Caretta carettaların önemli bir yuvalama alanıdır. Bu bölgede bu tür olaylarla ilgili bir sorun yoktu. Burada çalışma yapılırken, vatandaşlar haber verselerdi müdahale ederdik. Konuyu araştırıp, en yakın sürede ortaya çıkaracağız. Bizim tek isteğimiz, bu tür çalışmalar yapıldığında duyarlı vatandaşlarımın bizleri aramalarıdır. Bozulan Caretta caretta yuvalarından kurtarabildiğimiz kadarını kurtarmaya çalışacağız" diye konuştu.

Bozulan yuvaların bulunduğu alandaki incelemeye İlçe Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu ile Boğazkent Muhtarı Mehmet Çimen de katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde inceleme

- Kaymakam ve belediye başkanı açıklama

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

