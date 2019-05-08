Kaymakam Yaman Dodurga Beldesini ziyaret etti

Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman Dodurga Beldesini ziyaret etti.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve ilgililerce karşılanan Kaymakam Hasan Yaman daha sonra belediye binasına geçti. Burada Belediye Başkanı Selim Tuna tarafından beldede devam eden ve yeni yapılması planlanan projeler hakkında Kaymakam Yaman’a bilgi verildi. Beldenin genel durumu ile ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Belediye Başkanı Selim Tuna Kaymakam Hasan Yaman’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek

“Bozüyük İlçe Kaymakamımız Hasan Yaman beldemizi ziyaret etti. Beldemiz hakkında kendisine bilgi vererek istişarelerde bulunduk. İlçe Kaymakamımıza nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Kaymakam Hasan Yaman’a Dodurga ziyareti kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Serkan Aktay ve bazı kurum müdürleri eşlik etti.



