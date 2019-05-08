HABER

Kaymakam Yaman Dodurga Beldesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:21 | Son Güncelleme

Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman Dodurga Beldesini ziyaret etti.Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve ilgililerce karşılanan Kaymakam Hasan Yaman daha sonra belediye binasına geçti.

Kaymakam Yaman Dodurga Beldesini ziyaret etti

Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman Dodurga Beldesini ziyaret etti.
Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve ilgililerce karşılanan Kaymakam Hasan Yaman daha sonra belediye binasına geçti. Burada Belediye Başkanı Selim Tuna tarafından beldede devam eden ve yeni yapılması planlanan projeler hakkında Kaymakam Yaman’a bilgi verildi. Beldenin genel durumu ile ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Belediye Başkanı Selim Tuna Kaymakam Hasan Yaman’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek
“Bozüyük İlçe Kaymakamımız Hasan Yaman beldemizi ziyaret etti. Beldemiz hakkında kendisine bilgi vererek istişarelerde bulunduk. İlçe Kaymakamımıza nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.
Kaymakam Hasan Yaman’a Dodurga ziyareti kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Serkan Aktay ve bazı kurum müdürleri eşlik etti.

Kaymakam Yaman Dodurga Beldesini ziyaret etti

PARTNERTuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!
Su bidonuna sıkıştı, adını bidon koydularSu bidonuna sıkıştı, adını bidon koydular
Karaman'daki Millet Kıraathanesi geçici olarak kapatıldıKaraman'daki Millet Kıraathanesi geçici olarak kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Görür görmez telefona sarıldılar: İnanılır gibi değil!

Görür görmez telefona sarıldılar: İnanılır gibi değil!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Titanik’in çanı Eskişehir’de!

Titanik’in çanı Eskişehir’de!

Saatlerce aracın koltuğundan kalkamadı

Saatlerce aracın koltuğundan kalkamadı

Son dakika! CHP YSK'ya gidiyor

Başkentte hareketlilik! 14.00'te YSK'ya gidiyorlar

Darbe girişimi davalarında sona doğru

Darbe girişimi davalarında sona doğru

Komşu evlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

Komşu evlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.