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Kaymakama suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:36 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, Suruç Belediyesi Başkan Vekili olarak atanan Kaymakam Kemal Aktaş'a 10 bin dolar karşılığında suikast düzenlemeye hazırlandığı sırada yakalanan terörist Mazlum Muhammed Ali ile irtibatlı olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Suruç Belediyesi Başkan Vekili olarak atanan Kaymakam Kemal Aktaş'a 10 bin dolar karşılığında suikast düzenlemeye hazırlandığı sırada yakalanan terörist Mazlum Muhammed Ali ile irtibatlı olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde faaliyet gösteren, Suriye uyruklu terörist Mazlum Muhammed Ali'nin Ayn el Arab'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlendi. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nca Suruç Belediyesi Başkan Vekilliği'ne görevlendirilen Kaymakam Kemal Aktaş'a 10 bin dolar karşılığında suikast düzenleyeceği tespit edilen terörist ile ona yardım eden 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Terörle Mücadele Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden Mazlum Muhammed Ali ile irtibatlı olduğu belirlenen 6 kişi de polisin kent merkezinde düzenlediği operasyonla bugün gözaltına alındı. Terörist Mazlum Muhammed Ali'nin de aralarında bulunduğu 10 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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