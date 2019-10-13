HABER

Kaymakamdan kaçak kazı yapanlara suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 20:17 | Son Güncelleme

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in, ilçeye bağlı Konarı köyündeki gezisi sırasında kaçak kazı yaptıklarını fark ettiği 3 kişi gözaltına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kaymakam Fatih Ürkmezer tarafından, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ürkmezer, ilçeye bağlı Konarı köyü civarında yaptığı gezi sırasında bazı kişilerin kazı yaptığını fark etti. Şüphelilerin yanına giden Ürkmezer, 3 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Ürkmezer, jandarma ekiplerine ve köy muhtarına durumu bildirerek, şüpheliler hakkında yasal işlem yapılması talimatını verdi.

Bunun üzerine 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaymakam Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun yer altı ve yer üstü zenginliklerini korumak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan da buna benzer durumlarla karşılaştıklarında emniyet ve jandarma ekiplerine anında haber vererek, gerekli duyarlılığı göstermelerini istiyoruz." diye konuştu.

PARTNERBu besinler hormonları bozuyorBu besinler hormonları bozuyor
Fatih'te çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktüFatih'te çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü
Şule Çet'in psikolojisini inceleyen bilirkişi heyeti, 'intihar bulgusu yok' dediŞule Çet'in psikolojisini inceleyen bilirkişi heyeti, 'intihar bulgusu yok' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
define Karabük Safranbolu Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer Suçüstü

En Çok Okunan Haberler

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Şırnak'ta 53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad'da sevinç gözyaşları döktü

Gözyaşlarını tutamadılar! SMO komutanları Tel Abyad'a böyle girdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'terör örgütünün gerçek yüzü' başlığıyla itirafçı paylaşımı

MSB paylaştı: İşte terör örgütünün gerçek yüzü!

Teröristler kampta yangın çıkararak DEAŞ'lı terörislerin kaçmasını sağladı

'PKK, DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.