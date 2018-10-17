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Kaymakamdan muhtarlara: Silah atanı da esrar satanı da bildirin

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 19:03 | Son Güncelleme

BURSA'da, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, merkez mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda, "Devletle vatandaş arasındaki ilk köprü sizsiniz.

Kaymakamdan muhtarlara: Silah atanı da esrar satanı da bildirin

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, merkez mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda, "Devletle vatandaş arasındaki ilk köprü sizsiniz. Siz silah atanı da, esrar satanı da, fuhuş yapanı da emniyete, jandarmaya bildirmekten çekinmeyin. Bu milletin rahatı için bunları yapmak zorundayız" dedi.
Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ile 21 merkez mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakamı Şükrü Görücü, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için muhtarlara önemli görev düştüğünü söyledi. En çok sıkıntı yaşadıkları konunun başında esrar ve eroinin geldiğini belirten Görücü, muhtarlara uyarılarda bulunarak şöyle dedi:
"Siz mahallenizdeki o kişileri biliyorsunuz. Devletle vatandaş arasındaki ilk köprü sizsiniz. Esrarcısını da fuhuş varsa yapanı da siz daha iyi bilirsiniz. Bizim amacımız, İnegöl'de insanların huzur içerisinde, rahat içerisinde yaşaması. Bu el birliği ile olur. İcraatı hep birlikte göreceğiz. Arkalarında kim var, bilelim. 155'teki görevlileri uyarın. Siz silah atanı da, esrar satanı da, fuhuş yapanı da emniyete, jandarmaya bildirmekten çekinmeyin. Bu milletin rahatı için bunları yapmak zorundayız. Bu kapı her zaman açık, randevuya gerek yok. Telefon numaram hep açık. Eğer başınız darda ise gece uyandırabilirsiniz. Vatandaşın işini mümkünse en kısa sürede birinci elden göreceğiz."

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Kaymakamdan muhtarlara: Silah atanı da esrar satanı da bildirinKaymakamdan muhtarlara: Silah atanı da esrar satanı da bildirin

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