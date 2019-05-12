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Kaymakamdan, şehit annesine 'Anneler Günü' ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 12:37 | Son Güncelleme

MARDİN’in Derik İlçesi Kaymakamı Hakan Kafkas, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Mahmut Eşit'in yatalak ve görme engelli annesi Berika Eşit'i ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Derik İlçesi Kaymakamı Hakan Kafkas, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Mahmut Eşit'in yatalak ve görme engelli annesi Berika Eşit'i ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İstanbul'da bir lokantada çalışırken, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 tarihinde, sokakta darbeci askerler tarafından şehit edilen Mahmut Eşit'in Küçükpınar Mahallesi'nde oturan annesi Berika Eşit'i ziyaret etti. Kafkas, Berika Eşit'in elini öpüp, Anneler Günü'nü kutladı. Görme engelli ve yatalak olan Barika Eşit de ziyareti nedeniyle Kaymakam Kafkas'a teşekkürlerini iletti. Eşit, "Şehit oğlum Mahmut, Anneler Günü'nde benim yanıma gelirdi. Bugün onun görevini Kaymakam yerine getirdi. Kaymakam elimi öperken, sanki şehit olan oğlum elimi öptü gibi hissettim" dedi. Kaymakam Kafkas, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanlarında olduklarını belirterek, Anneler Günü'nde şehidin annesini ziyaret ederek, dualarını aldıklarını söyledi.

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