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Kaymakamdan sürücülere bayram şekeri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, karayolunu kullanan araç sürücülerine kurban bayramı öncesi şeker dağıttı.

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, karayolunu kullanan araç sürücülerine kurban bayramı öncesi şeker dağıttı. Çocuklara da hediyeler veren Seyitoğlu, sürücülere hayırlı yolculuklar diledi. İnegöl Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ile birlikte Bursa-Ankara karayolu üzerinde yapılan uygulamada sürücülere araçlardaki yolculara bayram şekeri, çocuklara ise hediyeler verdi. Uygulamayla ilgili konuşan Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, İçişleri Bakanlığımızca Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında biz de Bursa-Ankara karayolunu kullanan sürücülerimize bayram şekeri ikram ettik. Araçlardaki çocuklara da hediyeler takdim ettik. Güvenli trafikle mutlu bir bayramı yaşamak için farkındalık oluşturmak istedik. Bu uygulamadaki hedefimiz trafik kazalarını en aza indirmektir. Sürücülerimize bilgilendirici broşürler dağıttık. Tüm milletimize hayırlı bayramlar diliyoruzö dedi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, tüm sürücülere güvenli yolculuklar dileyerek, bayramlarını kutladı.

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