Kaymakamın çelenk koyma programına katılmamasına tepki gösterdi

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılan çelenk koyma programı sırasında Mustafa Mustafaoğulları, Kaymakam Ali Sakar'ın törene katılmadığını belirterek tepki gösterdi. Mustafaoğulları alandan uzaklaştırılırken, çelenk sunma töreni sonrası bir okulda düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Sakar, milli eğitim müdürlükleri tarafından çelenk sunumu yapıldığını belirterek, tepki gösteren kişinin yanlış yaptığını söyledi.

Gazipaşa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında kaymakamlık binası önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Esra Aksoy, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

'NEREDE KAYMAKAM BEY?'

Protokol yerini aldıktan sonra tören alanında bulunan Mustafa Mustafaoğulları adlı kişi, Kaymakam Ali Sakar'ın tören alanında bulunmamasına tepki göstermek amacıyla Cumhuriyet Savcısı Esra Aksoy'a seslenerek, "Sayın savcım, nerede Kaymakam Bey? Böyle bir şey olabilir mi? Kaymakamlık çelengi de olacak, Kaymakam Bey de olacak" dedi. Törene katılan vatandaşların da alkışla destek verdiği Mustafa Mustafaoğulları, tören alanında hazır bulunan emniyet güçlerince uzaklaştırıldı. Vatandaşın uzaklaştırılmasının ardından tören tamamlandı.

'ÜZÜLDÜM, KINIYORUM'

Mustafa Mustafaoğulları, kaymakamın daha önce yapılan Polis Haftası etkinliklerine de katılmadığını belirterek, "Şurada İstiklal Marşı, saygı duruşu vardı ama makamından inip de törene katılmadı. Bu ilçede yaşayan bir vatandaş olarak Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi, İçişleri Bakanlığı'nın temsilcisini törende görmek isterdim. Emniyetin kuruluş yıl dönümünde göremedim. Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun 'Gazipaşa' ismini verdiği ilçemizin mülki idare amirini çelenk koyma töreninde göremedik. Üzüldüm. Bir vatandaş olarak ilçemizin temsilcisinin burada olması gerekiyordu. Ama tören esnasında bağırdım, çağırdım. Herhalde bir okulda törene katılacakmış, buradaki törene katılmadı. Bunu kınıyorum. Bir vatandaş olarak İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Gerekli işlemleri yapar diye düşünüyorum" dedi.

KAYMAKAM OKULDAKİ TÖRENE KATILDI

İlçedeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, çelenk sunma töreninin ardından İstiklal Şehit Süleyman Gür İlkokulu'nda devam etti. Bu programa Kaymakam Ali Sakar, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Cumhuriyet Savcısı Esra Aksoy ile diğer protokol üyeleri katıldı.

'YÖNETMELİK 2015 YILINDA DEĞİŞTİ'

Kaymakam Ali Sakar, kendisine yönelik tepki ile ilgili olarak, büyütülecek bir durum olmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Arkadaşımız büyütmüş, halkı galeyana getirmeye çalışmış. Yanlış yapmış. 2015 yılında değişti yönetmelik. 2015 yılına kadar mülki idare amirleri çelenk koyuyordu, kaymakamlar çelenk törenlerine katılıyordu. 2015'ten sonra il ve ilçe milli eğitim teşkilatlarına verildi. Ondan dolayı da milli eğitim müdürlükleri çelenk koyuyor. Ondan sonra biz törenlere katılıyoruz. Arkadaşımız tabii bilmeden milleti de galeyana getirmeye çalışmış ama yanlış yapmış. Araştırsaydı biraz. Oradaki insanlar da bilmiyor, anladığım kadarıyla onlar da tepki göstermiş. Aynı arkadaşımız daha önce de yaptı bunu Polis Haftası nedeniyle. Mülki idare amirinin çelenk koyacağı yerler belli. Onun dışında teşkilat mensuplarının çelenk koyduğu yerde amir olarak onların çelenginin üstünde bizim çelenk koyma hakkımız var. Mevzuatta yazılı olmadığı için katılamayız."