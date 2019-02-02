Kaymakamın koruma polisi, kırmızıda geçen minibüsün çarpmasıyla öldü (2)

ÖLEN POLİSİN BABASIYLA OĞLU KAZAYA ŞAHİT OLMUŞ

Denizli'nin Honaz ilçesinde, kavşaktaki kırmızı ışıkta durmayarak geçen minibüsün otomobile çarpması sonucu polis memuru Fahrican Acamoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazayla ilgili yürek burkan ayrıntı ortaya çıktı. Kaza sırasında, Fahrican Acamoğlu'nun babası Cavit Acamoğlu (65) ile oğlu Emir Talha'nın (5) yolun karşısında beklediği öğrenildi. Fahrican Acamoğlu'nun, sömestir tatili için oğlu Emir Talha'yı Konya'da yaşayan babası Cavit Acamoğlu'nun yanına gönderdiği, okulların açılacak olması nedeniyle dede ile torunun birlikte Denizli'ye geldiği ifade edildi. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında torunuyla otobüsten inen Cavit Acamoğlu'nun oğlu Fahrican Acamoğlu'nu arayıp, kendilerini almasını istediği ve kavşaktaki kazaya da bu sırada şahit olduğu belirtildi.

GÖZYAŞLARIYLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Kazada ölen koruma polisi Fahrican Acamoğlu için Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Honaz Kaymakamı Zafer Öz, üst düzey polis müdürleri, jandarma ve çok sayıda polis memuru törene katıldı. Fahrican Acamoğlu'nun eşi Gonca Acamoğlu, olanların farkında olmayan oğlu Emir Talha ile evladını gözlerinin önünde kaybeden Cavit Acamoğlu da törende yer aldı. Uzun süre gözyaşı döken Cavit Acamoğlu'nu törene katılan polisler teselli etti. Gonca Acamoğlu ise oğluna sarılarak teselli bulmaya çalıştı.

Okunan duanın ardından eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Gonca Acamoğlu, "Fahrican'ım gidemez" diyerek gözyaşı döktü. Cavit Acamoğlu oğlunun tabutunu, Gonca Acamoğlu ise eşinin fotoğrafını öptü.

Kaymakam Zafer Öz ise korumalığını yapan polis memuru Fahrican Acamoğlu için duygusal bir konuşma yaptı. Öz, Acamoğlu ile 2 yıl birlikte çalıştıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 7 yıl ilçemizde çalıştı. Honaz halkı kardeşimizi en iyi şekilde uğurluyor. Ben derin bir üzüntüyle karşınızdayım. Çok ciddi manada üzüntü duyuyoruz. Vatandaşın huzuru için çalışan biriydi. İki yıl boyunca tanıdığım kişiye nasip bu şekilde vedaymış" dedi.

Fahrican Acamoğlu'nun cenazesi, yarın öğle namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürüldü.