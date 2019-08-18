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Kaymakamın makam aracı gaziye gelin arabası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 15:38 | Son Güncelleme

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kaymakam Bülent Karacan, 2015 yılında Bingöl'de zırhlı aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütünün yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlaması sonucu gazi olan Metehan Doğru'nun düğünü için makam aracını tahsis etti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kaymakam Bülent Karacan, 28 yaşındaki gazi Metehan Doğru'nun düğünü için makam aracını tahsis etti.

Bingöl Karlıova'ya bağlı Hacılar köyü kırsalında vatani görevini yaparken, 2015'te zırhlı aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütünün yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve tedavisi bir yıl süren gazi Doğru, düğününü gazi olduğu gün olan 15 Ağustos'ta yapmaya karar verdi.

Üzümlü köyünde yaşayan Doğru ile Demet Akar'ın düğünü cuma günü başladı. Bölgede 3 gün süren düğünlerin ilk günü gençler arasında eğlence yapıldı, dün gerçekleştirilen düğün yemeğinin ardından bugün gelin almaya gidildi.

Gazi Doğru'yu mutlu gününde yalnız bırakmayan Kaymakam Karacan, makam aracını gelin arabası olarak çifte tahsis etti.

Sabah süslenen gelin arabası, uzun konvoy eşliğinde ilçe merkezinde yaşayan gelini almaya gitti. Aracın arkasındaki "Gazi oldum, böyle vurulmadım" yazısı dikkati çekti.

Gazi Metehan Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Ağustos 2015 tarihinde yaralanmıştım, düğünümü de 15 Ağustos'a denk getirdim. Terör örgütünün önceden döşemiş olduğu bombanın infilak etmesi sonucu araçta yaralanmıştım. Yaklaşık 1 yıl tedavi gördüm. Kaymakamımız da düğüne teşrif etti. Sağ olsun makam aracını bize tahsis etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gelini baba evinden alan gazi Doğru, konvoy eşliğinde Üzümlü köyüne gitti. Çifti, sevenleri de yalnız bırakmadı.

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Erbaa gazi Makam aracı Tokat

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