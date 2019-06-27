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Kaymakamın oğlunun öldüğü kavgaya 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 10:46 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Bursa'nın Gemlik İlçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın 3 oğlundan Safa Akif İnan'ın (15) yaşamını yitirdiği, 2'sinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, yaşları 18'den küçük 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavgaya 5 tutuklama

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Bursa'nın Gemlik İlçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın 3 oğlundan Safa Akif İnan'ın (15) yaşamını yitirdiği, 2'sinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, yaşları 18'den küçük 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli Vali Yardımcılığı görevinden geçen şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu Safa Akif İnan, iddiaya göre, kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., 25 Haziran günü saat 19.30 sıralarında Amfi Park'ta buluştu. İnan, buluşmaya ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) ile birlikte gitti. B.Ç. de yanına aldığı arkadaşlarıyla buluşma yerine geldi. Amfi Park'ta buluşan iki grup arasında önce sözlü başlayan tartışma, bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan da baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. Yaralı 3 kardeş, çağırılan ambulanslarla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Safa Akif İnan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polis, olayın ardından, kavgaya karıştıkları belirlenen, yaşları 18'den küçük 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün adiyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.E. (16), K.B. (16), İ.S. (17), B.Ç. (14), B.K. (16) tutuklandı. Diğer şüpheliler F.A.B. (14), K.O. (14) ve A.S.K. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaymakamın oğlunun öldüğü kavgaya 5 tutuklamaKaymakamın oğlunun öldüğü kavgaya 5 tutuklamaKaymakamın oğlunun öldüğü kavgaya 5 tutuklamaKaymakamın oğlunun öldüğü kavgaya 5 tutuklama

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