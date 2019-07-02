Kaymakamın oğlunun son anları kamerada

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - BURSA'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan ve karıştığı kavgada bıçaklanarak, öldürülen oğlu Safa Akif İnan'ın (14) son anlarının yer aldığı güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde İnan'ın, kavga sırasında ağabeylerinin yanına koştuğu, karnından bıçaklandıktan sonra yaralı halde döndüğü anlar yer aldı.

Denizli Vali Yardımcılığı görevinden şubatta Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın, Denizli'de bulunan oğullarından en küçüğü Safa Akif İnan, kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., 25 Haziran Salı günü saat 19.30 sıralarında, Amfi Park'ta buluştu. İnan, buluşmaya ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak ve Mehmet Buğra İnan ile birlikte gitti. B.Ç. de yanına aldığı arkadaşlarıyla buluşma yerine geldi. Amfi Park'ta buluşan iki grup arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan ise baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan da darp sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı 3 kardeşten Safa Akif İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Safa Akif İnan'ın cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden K.E. (16), K.B. (16), İ.S. (17), B.Ç. (14) ve B.K. (16), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler F.A.B. (14), K.O. (14) ve A.S.K. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan Safa Akif İnan'ın son anlarının yansıdığı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde İnan'ın, kafeye doğru ilerlerken, ağabeylerinin kavga ettiğini görünce geri dönerek, koştuğu anlar yer aldı. Ardından bıçaklanan İnan'ın, yaralı halde kafeye girerken görüntüsü de anbean kaydedildi.

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