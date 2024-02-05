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  4. Kaymakamın sır ölümü! Silahla kafasından vurulmuş halde bulundu

Kaymakamın sır ölümü! Silahla kafasından vurulmuş halde bulundu

05.02.2024 11:27 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde yaşanan olay ekipleri harekete geçirdi. Haber alınamayan Ekinözü İlçesi Kaymakamı Mesut Coşkun'un evine polisler girdi. Coşkun kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Sır ölümü aydınlatmak için inceleme başlatıldı.

Kahramanamaraş’ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre olay, Ekinözü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun’un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı. Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SİLAHLA KAFASINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakam’dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar’ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaymakam Kahramanmaraş Ekinözü
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