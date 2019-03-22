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Kaymakamlar Evi'nin restorasyonuna 600 bin lira kaynak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Kaymakamlar Evi'nin restorasyonu için Vilayetler Birliği'nden 600 bin lira destek verildi - Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer: - "Yaz sezonunun bitmesiyle bu binada geniş çaplı restorasyonun çalışmasına başlayacağız"

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Kaymakamlar Evi'nin restorasyonu için Vilayetler Birliği'nden 600 bin lira destek verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Safranbolu'nun Korunması ve Sağlıklaştırılması" projesi kapsamında 1979'da kamulaştırılıp restore edildikten sonra 1981'de Eğitim Merkezi olarak hizmete açılan 19. yüzyıl tarihli Kaymakamlar Evi, son yıllarda ilçede konaklama hizmetlerinin hem sayısal hem de niteliksel artışıyla "müze ev" olarak kullanılıyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaymakamlar Evi'nin ilçenin en önemli gezi noktalarından birisi olduğunu söyledi.

Çalışmayı 1,5 yıl önce başlattıklarını ifade eden Ürkmezer, "Burası Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli bir binaydı. İşletilmesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılıyor. Biz öncelikle tahsisin Köylere Hizmet Götürme Birliğine geçmesi için çalışma başlattık. Kültür ve Turizm Bakanlığının onay vermesiyle, Milli Emlak Müdürlüğüne geçti. Biz burayı İçişleri Bakanlığı kullanımına alacağız, onun süreci devam ediyor. Bu bina restorasyon görmüş ama artık yıpranma aşamasında. Bu bina yoğun turist çeken yer olduğu için biz bunun da önüne geçmek için restorasyon çalışmalarını başlattık." diye konuştu.

Ürkmezer, restorasyonla ilgili proje yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"En kısa zamanda Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunacağız. Bu işin maliyeti önemli. Valiliğimiz vasıtasıyla Vilayetler Birliğine başvurumuzu yaptık. Vilayetler Birliği Başkanımız ve İçişleri Bakan Yardımcımız Muhterem İnce'den gelen bilgi doğrultusunda buraya 600 bin lira destek verecekler."

Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresinin desteğiyle iyi bir kaynak aktarıp, binanın aslına uygun şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacaklarını vurgulayan Ürkmezer, "Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli Safranbolu'daki konutlara, binalara, Safranbolu'nun kültürel dokusuna vurgu yapıyor. Yaz sezonunun bitmesiyle bu binada geniş çaplı restorasyonun çalışmasına başlayacağız." ifadesini kullandı.

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Fatih Ürkmezer Karabük Kaymakamlar Evi Restorasyon Safranbolu

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