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Kaymakamlığa akın ettiler! Kuyruğun sonu görünmedi

29.04.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'deki Uzunköprü ilçesinde tam kapanma sürecinde izin belgesi almak isteyen onlarca kişi kaymakamlıkta soluğu aldı. Bina önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kaymakamlığa akın ettiler! Kuyruğun sonu görünmedi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehirlerarası seyahate zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği açıklandı.

İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GELDİLER

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında perşembe akşamından itibaren geçerli 'Tam kapanma' nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasında izin almak isteyenler, kaymakamlıklara akın etti.

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E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMALARI İSTENDİ

İzin belgesi almak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiği belirtilirken genelgedeki hususlara ilişkin belgesi bulunanların e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları'na iletmeleri istendi.

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DHA

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