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Kaymakamlığın sitesinde paylaşılmış! Sahte psikoloğun yeni vukuatları ortaya çıktı: Hastaları tedavi ettiği iddia ediliyordu...

01.01.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündemine sahte doktorların ardından bu kez de Ordu'daki sahte psikolog E. E. (44) geldi. Kliniğinde hastaları tedavi ettiği öne sürülen E. E.'nin Altınordu ilçesinde faaliyet gösterdiği kliniğin ruhsatsız olduğu ve diploması olmadan çalıştığı ortaya çıkmıştı. Sahte psikolog hakkındaki soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıkarken Altınordu Kaymakamlığının internet sitesinde yer alan fotoğraflı paylaşımdaki ziyareti dikkat çekti.

Kaymakamlığın sitesinde paylaşılmış! Sahte psikoloğun yeni vukuatları ortaya çıktı: Hastaları tedavi ettiği iddia ediliyordu...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği iddiasıyla hakkında adli soruşturma başlatılan E.E.'nin (44) ilçe kaymakamlığını da ziyaret ettiği ortaya çıktı. Kaymakamlığın internet sitesinde ziyarete ilişkin bilgi ve fotoğrafları paylaşılan şüphelinin, polise verdiği ifadesinde seans düzenlemediğini, sadece danışmanlık hizmeti verdiğini söylediği öğrenildi.

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RUHSATSIZ VE DİPLOMASIZ

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.’nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında E.E.’nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi’ndeki ‘Bir Bilen Psikoloji’ adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı, şüphelinin diploması bulunmadığı belirlendi.

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SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Çağrıldığı İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Kentte katıldığı televizyon programlarında kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı tespit edilen E.E, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin sadece danışmanlık hizmeti verdiğini söylediği öğrenildi.

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KAYMAKAMI ZİYARET ETMİŞ

Sahte psikolog olduğu ileri sürülen E.E. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. E.E.'nin, 4 Ekim 2018'de eski Altınordu İlçe Kaymakamı Niyazi Erten'i ziyaret ettiği belirlendi.

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Kaymakamlığın internet sitesinde ziyarete ilişkin bilgi ve fotoğraflı paylaşımda "Bir Bilen Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi Kurucu Müdürü E.E. ve diğer yetkililer Kaymakam Erten’e tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundu. Kaymakam Erten, Kurucu Müdürü E.E.'den projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı" ifadelerine yer verildi.

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ESKİ VALİYİ DE ZİYARET ETMİŞ

Öte yandan hakkında başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü E.E.'nin, kurucusu olduğu öne sürülen Mutlu Yaşam Bilim Sanat Araştırma Derneği Başkanı unvanıyla eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'u da makamında ziyaret ettiği öğrenildi.

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