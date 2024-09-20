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  4. Kaymakamlık, Beyoğlu Belediyesi'ni binadan çıkardı! İmamoğlu sert tepki gösterdi: 'Bu bile bir iktidarın gitmesine sebeptir'

Kaymakamlık, Beyoğlu Belediyesi'ni binadan çıkardı! İmamoğlu sert tepki gösterdi: 'Bu bile bir iktidarın gitmesine sebeptir'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
20.09.2024 16:38
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İstanbul'da Beyoğlu Kaymakamlığı'nın Beyoğlu Belediyesi'ni ortak kullanılan binadan çıkarmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi. "Vali de kaymakam da utansın" diyen İmamoğlu, "15 gündür gece gündüz 'Bugün geleceğiz, yarın geleceğiz. Çıkın terk edin' diyorlar. Bu bile bir iktidarın gitmesine sebeptir" dedi.

Kaymakamlık, Beyoğlu Belediyesi'ni binadan çıkardı! İmamoğlu sert tepki gösterdi: 'Bu bile bir iktidarın gitmesine sebeptir'

Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu Belediyesi'ni ortak kullanılan binadan çıkardı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde belediyeye ait birimlerin boşaltıldığı görüldü.

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İMAMOĞLU'NDAN SERT SÖZLER: 'BU BİLE BİR İKTİDARIN GİTMESİNE SEBEPTİR'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat'ta katıldığı programda alınan kararla ilgili sert sözler söyledi. İmamoğlu şunları ifade etti:

"Sabah itibarıyla Beyoğlu'nda devletin valisi, valiliği, kaymakamı, kaymakamlığı Beyoğlu Belediyesi'ni binadan çıkarıyor. Seçimden birkaç ay önce devletin bir kurumunun bitirdiği bir kışlayı, o zaman orası AK Partili bir belediye, diyor ki 'Sen kapıya belediyenin tabelasını as, 1600 metresini sen kullan, şu tarafa da kaymakamlık tabelası asılsın, burayı da kaymakamlık kullansın.'

"'ÇIKIN TERK EDİN' DİYORLAR"

Şimdi orada CHP'li bir belediye var. 15 gündür gece gündüz 'Bugün geleceğiz, yarın geleceğiz. Çıkın terk edin' diyorlar. Seçimden 2 ay önce tabela asmışsın.

"VALİ DE KAYMAKAM DA UTANSIN"

Bu bile bir iktidarın gitmesine sebeptir. Vali de utansın, kaymakam da utansın, talimatı verenler de utansın.”

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ibb
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