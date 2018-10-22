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Kaymakamlık binasında yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 13:55 | Son Güncelleme

BURSA'da Nilüfer Kaymakamlığı binasındaki trafoda çıkan yangın panik yaşattı.

Kaymakamlık binasında yangın paniği

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da Nilüfer Kaymakamlığı binasındaki trafoda çıkan yangın panik yaşattı. Binayı duman kaplarken, içeride bulunanlar tahliye edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Merkez Nilüfer ilçesi Kaymakamlık binasındaki trafoda elektrik kontağından yangın çıktı. Kabloların tutuşmasıyla kaymakamlık binasını yoğun duman kapladı. Kaymakamlıkta çalışan personel ile vatandaşlar, itfaiye ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettikten sonra duman tahliye işlemlerine başladı. Yangın sırasında binada bulunan bazı vatandaşların dumandan etkilendiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaymakamlık binasında yangın paniğiKaymakamlık binasında yangın paniği

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