Kaymakamlık binasında yangın paniği

Berktuğ ÖNCÜBURSA, (DHA)- BURSA'da Nilüfer Kaymakamlığı binasındaki trafoda çıkan yangın panik yaşattı. Binayı duman kaplarken, içeride bulunanlar tahliye edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Merkez Nilüfer ilçesi Kaymakamlık binasındaki trafoda elektrik kontağından yangın çıktı. Kabloların tutuşmasıyla kaymakamlık binasını yoğun duman kapladı. Kaymakamlıkta çalışan personel ile vatandaşlar, itfaiye ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettikten sonra duman tahliye işlemlerine başladı. Yangın sırasında binada bulunan bazı vatandaşların dumandan etkilendiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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