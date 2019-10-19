HABER

Kaymakamlık binasının davetsiz misafiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

Çankaya Kaymakamlığının arşiv odasında doğum yapan kedi, her gün yavrularını emzirmek amacıyla binaya gelip nöbetçi polislerin otomatik dış kapıyı açması için camı tıklatıyor - Anne kedinin içeriye girmek için izin istediği ve kapıların açılmasıyla doğrudan arşiv odasına gittiği anlar, kaymakamlık binasında nöbet tutan polislerce cep telefonuyla kaydedildi

AYKUT KARADAĞ - Çankaya Kaymakamlığının arşiv odasında doğum yapan kedi, her gün binanın önüne gelerek otomatik kapıyı tıklatıyor ve kapının açılmasıyla emzirmek için yavrularının yanına gidiyor.

Çankaya Kumrular Caddesi'nde bulunan kaymakamlık binasının arşiv odasında doğum yapan anne kedi, yavrularını emzirmek için her gün düzenli olarak binaya geliyor.

Arşiv odasındaki yavrularını emzirmeye gitmek istediğinde anne kedi, kaymakamlığın otomatik dış kapısını açmaları için nöbetçi polislerden cama tıklatarak izin istiyor.

Kedinin içeriye girmek için camı tıklattığı ve kapıların açılmasıyla doğrudan arşiv odasına gittiği anlar, kaymakamlık binasında nöbet tutan polislerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- Kaymakamlık kedilerin sahiplendirilmesi için seferber oldu

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara'nın talimatıyla kaymakamlık personeli, anne kedi ve yavrularının sahiplendirilmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan veteriner çağrılarak kedilerin sağlık kontrolü yaptırdı.

PARTNERZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyinZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyin
Elektronik sigarayı birkaç dakika solumak bile akciğerde hasar yaratıyorElektronik sigarayı birkaç dakika solumak bile akciğerde hasar yaratıyor
Türk Dünyası şairleri Tokat’ta buluştuTürk Dünyası şairleri Tokat’ta buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Çankaya Kaymakamlığı Kaymakamlık binasının davetsiz misafiri Yavru Kedi

En Çok Okunan Haberler

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.