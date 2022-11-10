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Kaymakamlık çalışma saatleri nedir, hafta sonu açık mı? Kaymakamlık hangi günler açık, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

10.11.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir ilçenin genel yönetiminden mesul olan mülki idari amirleri, kaymakam olarak ifade edilir. Kaymakamlar bulundukları ilçede hükümeti temsil eder. İlçenin tüm genel idaresi kaymakamların sorumluluğu altındadır. Kaymakamların vatandaşlara hizmet verdiği iş makamlarına ise kaymakamlık denir. İnsanlar devlet ile alakalı birçok önemli işlemi bu makamları ziyaret ederek yapar. Kaymakamlık hangi günler açık, resmî tatillerde çalışıyor mu?

Kaymakamlık çalışma saatleri nedir, hafta sonu açık mı? Kaymakamlık hangi günler açık, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kaymakamlıklar, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görevlerini sürdürür. Kaymakamlığın resmî ziyaretleri kabul etme, törenlerde başkanlık etme gibi birçok önemli görevi vardır. Ayrıca halkın rahatsız olduğu konulara dinleyerek şikâyetlerin çözülmesi için gerekli önlemleri alır. Devlet işleri veya birçok farklı sebep ile ziyaret edilen kaymakamlıkların açılış ve kapanış saatleri genellikle aynıdır ve şehirden şehre göre değişmez.

Kaymakamlık hangi günler açık?

Kaymakamlar, hizmet verdikleri ilçenin en yetkili kamu görevlisidir. Valinin direktif ve emirlerini yapmakla yükümlüdür. En önemli görevi ise halkın sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını karşılamaktır. Türkiye genelinde görev yapan kaymakamlıkların çalışma saatleri çoğunlukla benzerdir. Kaymakamlık çalışma günleri hafta içi yani pazartesi - cuma günleri arasıdır. İlçede hükûmetin temsilcisi olan bilinen Kaymakamlık çalışma saatleri ise şu şekildedir:

  • Pazartesi günleri: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 17.00 arası
  • Salı günleri: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 17.00 arası
  • Çarşamba günleri: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 17.00 arası
  • Perşembe günleri: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 17.00 arası
  • Cuma günleri: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 17.00 arası

Ülke genelinde tüm kaymakamlıklar öğle arası mola verir. Kaymakamlık çalışma saatleri öğle arası saat 12.30 ile 13.30 arasıdır. Öğle arası bittikten sonra kapanış saatine kadar hizmet verilmeye devam edilir.

Pazar günü Kaymakamlık açık mı?

Kaymakamlıklar kamuya bağlı oldukları için devlet daireleriyle aynı şekilde çalışırlar. Kaymakamlık kurumları hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri kapalıdır.

Kaymakamlık resmî tatil günlerinde çalışır mı?

Hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde kaymakamlık kurumlarını ziyaret edebilir ve önemli işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Kaymakamlık resmî tatil günleri çalışma saatleri içerisinde çalışmazlar. Kaymakamlıklar arefe günü dâhil olmak gibi dini ve resmi tatil günlerinde açık değildir. Kaymakamlıkların çalışmadığı resmî ve dinî tatiller:

  • 1 Ocak (Yılbaşı)
  • 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • Kurban Bayramı
  • Ramazan Bayramı
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