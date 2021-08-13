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Kaymakamlık duyurdu! Beykoz'da yarın denize girmek yasaklandı

13.08.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beykoz Kaymakamlığı, vatandaşların can ve mal emniyetini korumak için yarın Beykoz'da denize girmeyi yasakladı. Yoğun dalga ve akıntı olacağını duyuran Kaymakamlık, yasağın ilçe sahillerinde gün boyu devam edeceğini duyurdu.

Kaymakamlık duyurdu! Beykoz'da yarın denize girmek yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye ait meteorolojik hava deniz tahmin raporlarına göre, bugün rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan (poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Vatandaşların kurallara etkin şekilde uymasıyla önlemlerin etkin şekilde uygulandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ÖĞLEDEN SONRA ARTARAK DEVAM EDECEK"

"İstanbul Grup Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 1 ila 1,5 metre olduğu meteorolojik hava tahminlerine göre öğleden sonra rüzgar şiddetinin ve dalga yüksekliğinin artarak devam edeceği bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca yarın gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır."

PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

Açıklamada, 15 Ağustos 2021 Pazar günü hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevliler tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beykoz
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