Kaymakamlık sınav sonuçları 2018: ÖSYM Kaymakam Adaylığı giriş sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM, 2018-kaymakamlık sınav sonuçlarını açıkladı. 2 Eylül 2018 tarihinde yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları belli oldu. Sınav sonucunuzu aşağıdaki kaymakamlık giriş sınavı sonuçları sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz. Sınav sonucuna nasıl itiraz edebilirsiniz? Ne yapmanız gerekiyor detayları haberimizde.

Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi sırasında edindiği aday internet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYM’nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (Sınava Giriş Belgesini edinme, sonuçları öğrenme, bireysel başvuru ve tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi, hiç kimse ile paylaşmaması ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen veya yeniden edinmek isteyen adaylar, T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarıyla şahsen ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine başvurmalıdırlar.

Dilekçe yazılmaması gereken konular:

Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve internet erişim şifresi ile kendileri gerçekleştirecektir.