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Kaymakamlık sınav sonuçları 2018: ÖSYM Kaymakam Adaylığı giriş sınavı sonuçları sorgulama ekranı

EĞİTİM HABERLERİ  | 27.09.2018 11:58 | Son Güncelleme

2018-Kaymakamlık sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 2 Eylül'de yapılan Kaymakamlık giriş sınavı sonuçları, sınav sonuç sayfasında yayınlandı. Sınava giren adaylar, kaymakamlık giriş sınavı sonuçlarını sayfamızdan öğrenebilirler. Peki kaymakamlık sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır? İşte detaylar...

Kaymakamlık sınav sonuçları 2018: ÖSYM Kaymakam Adaylığı giriş sınavı sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM, 2018-kaymakamlık sınav sonuçlarını açıkladı. 2 Eylül 2018 tarihinde yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları belli oldu. Sınav sonucunuzu aşağıdaki kaymakamlık giriş sınavı sonuçları sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz. Sınav sonucuna nasıl itiraz edebilirsiniz? Ne yapmanız gerekiyor detayları haberimizde.

ÖSYM 2018-KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI SORGULA

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve internet erişim şifresi ile edinecektir.

Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi sırasında edindiği aday internet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYM’nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (Sınava Giriş Belgesini edinme, sonuçları öğrenme, bireysel başvuru ve tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi, hiç kimse ile paylaşmaması ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen veya yeniden edinmek isteyen adaylar, T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarıyla şahsen ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine başvurmalıdırlar.

Dilekçe yazılmaması gereken konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve internet erişim şifresi ile kendileri gerçekleştirecektir.

1) “Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından
https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yapılacaktır.

2) “Sınava İlişkin Bilgileri” veya “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr internet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.

3) “Eğitim Bilgileri” alanındaki bilgilerde ekleme/düzeltme/değişiklik ile ilgili konular.

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:

  • Engelli adaylar için sağlık kurulu raporu ile engel durumunu belirttiği engelli olarak sınava girme isteği
  • Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği
  • Yabancı uyruklu adaylar için uyruk bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı örneği ile)
  • Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan fotoğrafın değiştirilmesi isteği

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