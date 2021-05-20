İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 110 kaymakam adayının alınacağı sınav başvuruları ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek. 26 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında başvuruları alınacak olan kaymakamlık sınav ücreti ise araştırılıyor. Peki, kaymakamlık sınav ücreti ne kadar? İşte, detaylar...

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Kaymakamlık sınavı ücretleri 26 Mayıs-03 Haziran 2021 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 250,00 TL olarak yatırılacak.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, 375,00 TL olan sınav ücretini aynı gün yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Adaylar, banka şubesinden/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Yatırılan ücret, iade edilmeyecektir, ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

