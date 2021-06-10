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Kaymakamlık sınavı geç başvuru tarihi belli oldu! 2021 kaymakamlık sınav ücreti ne kadar?

10.06.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 26 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında alındı. Başvuru tarihleri arasında çeşitli sebeplerle başvurularını tamamlayamayan adaylar ise, Kaymakamlık sınavı için geç başvuru tarihlerini merak ediyor. Kaymakamlık sınavı için geç başvurular, internet üzerinde ÖSYM Başvuru merkezlerinden veya bireysel olarak alınıyor.

Kaymakamlık sınavı geç başvuru tarihi belli oldu! 2021 kaymakamlık sınav ücreti ne kadar?

Kaymakam olmak isteyen adaylar 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na girmek zorunda. 10 Temmuz tarihinde Ankara’da gerçekleşecek olan sınav için başvurular 2 Haziran tarihinde son buldu. Ancak çeşitli sebeplerle başvuru sürecinde başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru tarihi de açıklandı. Ancak geç başvuru tarihinde başvuru yapmak isteyen adaylar için sınav ücreti yüzde 50 zamlı olarak alınıyor.

KAYMAKAMLIK SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kaymakamlık sınavı için 26 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında yapılan başvuruları kaçıran adaylar, geç başvuru işlemlerini 10 Haziran tarihinde tamamlayacaklar. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapacaklar.

ösym giriş ekranı

KAYMAKAMLIK SINAVI GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru gününün 10 Haziran 2021 olduğu duyuruldu. Geç başvuru yapacak adaylar ücreti yüzde 50 daha fazla, 375 olarak ödemek zorundadır. Geç başvuru gününde başvuruda bulunacak adaylar sınav ücretini aynı gün 23.59'a kadar yatırmalıdır. Ödeme, ÖSYM'nin internet sitesindeki e-İŞLEMLER kısmında yer alan "ödemeler" tarafından yapılacak. Banka veya kredi kartı ile ödeme yapmak mümkündür.

Sınava girecek adaylar herhangi bir banka veya ATM üzerinden sınav ücreti ödemeye çalışmamalıdır. Sınav başvurusu tamamlandıktan sonra ödemeler yapılmalıdır. Ödeme sürecinde yaşanan sorunlardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru bilgilerini kayıt etmesinin ardından talep edilen ücreti ödemesi gerekmektedir.

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ais ÖSYM kaymakam İçişleri Bakanlığı
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