Kaymakamlık sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? 2021 kaymakamlık sınavı geç başvuru ücretleri belli oldu

2021 kaymakamlık sınavı geç başvuru ücretleri belli oldu. Kaymakamlık sınavı geç başvuru yapacak adaylardan talep edilen ücret farklı olacak. Sınav Ankara'da 10 Temmuz 2021'de yapılacak. Peki Kaymakamlık sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? Geç başvuru ücreti ne kadar? Ödemeler nasıl ve nereden yapılacak? ATM veya bankalardan ödeme yapılır mı? İşte ayrıntılar...

KAYMAKAMLIK SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? 2021 KAYMAKAMLIK SINAVI GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

10 Temmuz 2021'de Ankara'da gerçekleşecek Kaymakamlık Sınavı 10.15'de başlıyor. 10.00'dan sonra sınav yerine gelen adayların içeri alınmayacağı belirtildi. Sınavda adaylara 100 soru yöneltilecek ve cevaplamaları için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak.

Geç başvuru gününün 10 Haziran 2021 olduğu duyuruldu. Geç başvuru yapacak adaylar ücreti yüzde 50 daha fazla, 375 olarak ödemek zorundadır. Geç başvuru gününde başvuruda bulunacak adaylar sınav ücretini aynı gün 23.59'a kadar yatırmalıdır. Ödeme, ÖSYM'nin internet sitesindeki e-İŞLEMLER kısmında yer alan "ödemeler" tarafından yapılacak. Banka veya kredi kartı ile ödeme yapmak mümkündür.