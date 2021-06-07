Kaymakamlık sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? 2021 kaymakamlık sınavı geç başvuru ücretleri belli oldu

2021 kaymakamlık sınavı geç başvuru ücretleri belli oldu. Kaymakamlık sınavı geç başvuru yapacak adaylardan talep edilen ücret farklı olacak. Sınav Ankara'da 10 Temmuz 2021'de yapılacak. Peki Kaymakamlık sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? Geç başvuru ücreti ne kadar? Ödemeler nasıl ve nereden yapılacak? ATM veya bankalardan ödeme yapılır mı? İşte ayrıntılar...
10 Temmuz 2021'de Ankara'da gerçekleşecek Kaymakamlık Sınavı 10.15'de başlıyor. 10.00'dan sonra sınav yerine gelen adayların içeri alınmayacağı belirtildi. Sınavda adaylara 100 soru yöneltilecek ve cevaplamaları için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak.
Geç başvuru gününün 10 Haziran 2021 olduğu duyuruldu. Geç başvuru yapacak adaylar ücreti yüzde 50 daha fazla, 375 olarak ödemek zorundadır. Geç başvuru gününde başvuruda bulunacak adaylar sınav ücretini aynı gün 23.59'a kadar yatırmalıdır. Ödeme, ÖSYM'nin internet sitesindeki e-İŞLEMLER kısmında yer alan "ödemeler" tarafından yapılacak. Banka veya kredi kartı ile ödeme yapmak mümkündür.
Sınava girecek adaylar herhangi bir banka veya ATM üzerinden sınav ücreti ödemeye çalışmamalıdır. Sınav başvurusu tamamlandıktan sonra ödemeler yapılmalıdır. Ödeme sürecinde yaşanan sorunlardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru bilgilerini kayıt etmesinin ardından talep edilen ücreti ödemesi gerekmektedir.
Adayın sınav başvurusunu yaptığı ancak sınav ücretini belirtilen tarihlerde ödemediği takdirde başvuru kabul edilmez. Öte yandan sınav başvurusu silinir, iptal edilir, salon atamaları yapılmaz ve bu adaylara Sınav Giriş Belgesi verilmez.
2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu yayınlandı. Bu kılavuza aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/KYMK/kilavuz26052021.pdf
Okuyucu Yorumları 0 yorum