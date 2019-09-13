Kaymakamlık sınavı sorularının sızdırılmasına 83 gözaltı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 2012 Kaymakamlık yazılı sınav sorularının, sınavdan önce FETÖ/PDY üyelerince ele geçirilip sızdırılması ve usulsüzlük yapılması iddiası ile yürütülen soruşturma kapsamında 165 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 45 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 83'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 Kaymakamlık yazılı sınav sorularının, sınavdan önce FETÖ/PDY üyelerince ele geçirilip sızdırılması ve usulsüzlük yapılması iddiası ile yürütülen soruşturma kapsamında 165 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 45 ilde yapılan eşzamanlı operasyonda 83 kişi gözaltına alındı. Firari 82 kişi yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

MÜLAKATIN PROVASINI YAPMIŞLAR

Bu arada, gözaltına alınan 83 kişiden büyük bir bölümünün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldukları öğrenildi. Şüpheliler itiraflarında, örgüte bağlı evlerde sınav sorularının kendilerine bire bir verildiğini söyledikleri öğrenildi. Örgüt evlerinde takım elbise giydirilerek mülakat provası yapıldığını da belirten itirafçılar, mülakatta çıkacak soruların burada kendilerine verildiğini kaydetti. Ayrıca, ÖSYM'nin yaptığı analizde de şüphelilerin cevap kağıtlarının bire bir benzeştiği ortaya çıktı.

