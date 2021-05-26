Kaymakamlık sınavına nasıl başvuru yapılır? İşte kaymakamlık sınavları başvuru ücreti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kaymakamlık sınavı başvuru tarihi 26 Mayıs 2021'den itibaren başlıyor. Peki Kaymakamlık sınavına nasıl başvuru yapılır? haberimizde merak edilen sorunun yanıtını bulabilirsiniz. İşte kaymakamlık sınavları başvuru ücreti...

KAYMAKAMLIK SINAVINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kaymakamlık sınavı 10 Temmuz 2021'de Ankara'da gerçekleştirilecektir. 10.15'te başlayacak olan sınava 10.00'dan sonra gelenler sınav binasına kabul edilmeyecektir. Sınav yerine erkenden gidilmesi gerekmektedir.

Kaymakamlık sınavına giren adaylara sınavda 100 soru sorulacak ve 100 sorunun cevaplanması için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacaktır.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sınav başvuruları 26 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında kabul edilecektir. Adaylar başvurularını https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden veya mobil uygulamadan gerçekleştirebilir. Başvuru için adaylardan talep edilen bilgiler girilmeli ve sınav ücreti yatırılmalıdır. En geç başvuru günü 10 Haziran 2021 olarak belirlenmiştir.