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Kaymakamlık sınavına nasıl başvuru yapılır? İşte kaymakamlık sınavları başvuru ücreti

26.05.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaymakamlık sınavı tarihinin yaklaşmasıyla adaylar sınava nasıl başvuru yapılacağını ve sınav ücretini araştırmaya başladı. Peki Kaymakamlık sınavına nasıl başvuru yapılır? İşte kaymakamlık sınavları başvuru ücreti...

Kaymakamlık sınavına nasıl başvuru yapılır? İşte kaymakamlık sınavları başvuru ücreti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kaymakamlık sınavı başvuru tarihi 26 Mayıs 2021'den itibaren başlıyor. Peki Kaymakamlık sınavına nasıl başvuru yapılır? haberimizde merak edilen sorunun yanıtını bulabilirsiniz. İşte kaymakamlık sınavları başvuru ücreti...

KAYMAKAMLIK SINAVINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kaymakamlık sınavı 10 Temmuz 2021'de Ankara'da gerçekleştirilecektir. 10.15'te başlayacak olan sınava 10.00'dan sonra gelenler sınav binasına kabul edilmeyecektir. Sınav yerine erkenden gidilmesi gerekmektedir.

Kaymakamlık sınavına giren adaylara sınavda 100 soru sorulacak ve 100 sorunun cevaplanması için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacaktır.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sınav başvuruları 26 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında kabul edilecektir. Adaylar başvurularını https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden veya mobil uygulamadan gerçekleştirebilir. Başvuru için adaylardan talep edilen bilgiler girilmeli ve sınav ücreti yatırılmalıdır. En geç başvuru günü 10 Haziran 2021 olarak belirlenmiştir.

Sınav ücretini yatıran ve sınav başvurusunu tamamlayan vatandaşlara ÖSYM tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerine dair "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecektir.

Kaymakamlık sınavı sonuç tarihi 10.07.2021 /12.08.2021 olarak belirlenmiştir.

Kaymakamlık sınavına nasıl başvuru yapılır? İşte kaymakamlık sınavları başvuru ücreti

KAYMAKAMLIK SINAVLARI BAŞVURU ÜCRETİ

"T.C İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı" başlıklı ilanda, Kaymakanlık sınavı ödemesinin nasıl yapılacağı açıklamıştır. Söz konusu sınav ödemesi için adaylar 26 Mayıs- 3 Haziran 2021 tarihleri arasında, ÖSYM internet sitesinde "e-işlemler" kısmında yer alan "ödemeler" alanından ödemesini kredi veya banka kartı ile gerçekleştirebilir. Kaymakamlık sınavı ücreti 250 TL'dir.

"T.C İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı" başlıklı ilanı okumak için
https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/personel-genel-mud/2021-kaymakam-adayligi/2021_YILI_KAYMAKAM_ADAYLARI_SINAV_ILANI_110.pdf adresine tıklamanız yeterlidir.

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ÖSYM kaymakam sınav
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