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  4. Kaymakamlıkta güvenlik görevlisi ile 4 arkadaşı kablo hırsızlığından tutuklandı

Kaymakamlıkta güvenlik görevlisi ile 4 arkadaşı kablo hırsızlığından tutuklandı

10.01.2021 19:58 | Son Güncelleme:
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Kaymakamlıkta güvenlik görevlisi ile 4 arkadaşı kablo hırsızlığından tutuklandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, bir elektrik santralinden 250 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklananlardan birinin Diyarbakır'ın bir ilçesindeki kaymakamlıkta güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

Sarayköy ilçesinde 3 Ekim 2020'de bir jeotermal enerji santraline (JES) gece yarısı sahte plakalı minibüsle gelen ve yüzlarinde kar maskeli 3 kişi, 250 bin TL değerindeki kabloyu çaldı.

Yakalanmamak için kırsal bölgelerdeki yolları kullanan hırsızlık şüphelileri, kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. JASAT, şüphelilerin kaçış güzergahı üzerinde bulunan 36 kamerada 186 saatlik görüntü kaydı incelendi.

Kablo hırsızlığında kullanılan aracı tespit eden jandarma, 9 Ekim 2020'de Bursa ve Diyarbakır'da oparasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KABLO HIRSIZLIĞINA 5 TUTUKLAMA

Kablo çalınmasına ilişkin soruşturmayı sürdüren JASAT ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli, Aydın ve Eskişehir'de 11 kişinin daha olaya karıştığını belirledi. Şüpheliler, 'Master' adı verilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlardan birinin Diyarbakır'ın bir ilçesindeki kaymakamlıkta güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi. (DHA)

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