Kaymakamlıkta makam odasındaki kısır partisine soruşturma!

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Kaymakamlığı'nda “makam odasında gün” düzenlenmesiyle ilgili Sözcü gazetesinde yer alan haberin ardından kaymakamlık soruşturma başlattı.
Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz’ın eşi Necibe Türkyılmaz makam odasında 11 arkadaşıyla pastalı, kurabiyeli, kısır partisi sosyal medyada paylaşılmıştı. Konuyu Sözcü gazetesi manşetinden duyurdu. Olay kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu.
Bunun üzerine Yahşihan Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Makam odasında gün düzenlediler' haberine ilişkin olarak Kaymakamlığımızın 10 Eylül 2018 tarihli onayı ile inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
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