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Kaymakamlıkta pencereye çıkıp intihar girişiminde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

KOCAELİ Derince Kaymakamlığı binasının 5'inci katında pencereye çıkan S.A., intihar girişiminde bulundu.

Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Derince Kaymakamlığı binasının 5'inci katında pencereye çıkan S.A., intihar girişiminde bulundu. İş isteyen S.A. kısa sürede ikna edildi. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen S.A., Derince Kaymakamlığı'na gelerek, iddiaya göre iş ve yardım istedi. S.A. kaymakamlık binasının 5'inci katındaki pencereye çıkıp intihar girişiminde bulundu. S.A., "Bana iş vermiyorlar. Kimse bana yardımcı olmuyor" diye bağırdı. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Görevlilerin kısa sürede ikna ettiği S.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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