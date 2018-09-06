Kaymakamlıkta pencereye çıkıp intihar girişiminde bulundu

Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Derince Kaymakamlığı binasının 5'inci katında pencereye çıkan S.A., intihar girişiminde bulundu. İş isteyen S.A. kısa sürede ikna edildi. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen S.A., Derince Kaymakamlığı'na gelerek, iddiaya göre iş ve yardım istedi. S.A. kaymakamlık binasının 5'inci katındaki pencereye çıkıp intihar girişiminde bulundu. S.A., "Bana iş vermiyorlar. Kimse bana yardımcı olmuyor" diye bağırdı. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Görevlilerin kısa sürede ikna ettiği S.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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