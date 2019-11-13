Kaymakcı: "AB'den ayrılırsa Birleşik Krallık'ın bölünme ihtimali çok yüksek"

"AB'ye üyelik süreci bizim için en az AB üyeliği kadar değerli. Biz bu üyelik sürecini götürelim, 35 faslı açalım, Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, sağlam ekonomi, sağlam bölgesel politika, sağlam bir alt yapı olsun sonra biz ondan sonra AB'ye üye olmayalım ya da Avusturya bizim üyeliğimizi veto etsin, önemli değil, o noktaya gelelim ama AB üyeliği olmazsa da olmaz. 'AB bizi kabul etmeyebilir' endişesiyle AB üyelik sürecine karşı olmak sağlıklı bir yaklaşım değil. AB üyelik süreci bir kolaylık, imkanlar sağlıyor. Hatırlayacaksınız, 1999'dan 2006'ya kadar Türkiye çok önemli reformlar gerçekleştirdi, Kopenhag Siyasi Kriterlerini karşıladı iyi bir noktaya geldi.

Yapılan siyasi ve ekonomik reformlar sayesinde Türkiye her yıl 15 milyar dolar yatırım çeken ülke haline geldi. Bunları nasıl yaptık? 7 anayasa reform paketi gerçekleştirdik, yasalarımızı AB standartlarına getirdik, Gümrük Birliği'ni verimli bir şekilde işlettik. Dolayısıyla bu süreç bizim için önemli. Bunu tek başımıza yapabilir miyiz? Yapabiliriz ama maliyetli ve zor olur. Bunu Bulgaristan ve Romanya'da tek başına yapamadı. AB üyeliği perspektifi sayesinde üyelik sürecinde yaptılar. Dolayısıyla bu sürece karşı olmak doğru değil."

-"İspanya birliğini AB'ye borçlu"

AB üyeliği ile ilgili "Üyelik Türkiye'yi böler mi?" endişesi taşıyanların da olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "AB Bölmez, birleştirir. Eğer Brexit gerçekleşirse yani Birleşik Krallık AB'den ayrılırsa Birleşik Krallık'ın bölünme ihtimali çok yüksek. İskoçya iki üç yıl içerisinde yeniden referandum yapıp bağımsızlığını ilan edebilir. Kuzey İrlanda Londra'ya değil, güney İrlanda'ya yani İrlanda Cumhuriyeti'ne yani Dublin'e daha çok yaklaşabilir. Hatırlarsanız, İspanya'da bir referandum yapıldı, Katalanlar bağımsız olmak istedi. AB 'hayır tanımayız, bağımsızlık kararı alırsanız AB üyeliğiniz tehlikeye girer' dedi. İspanya birliği ve bütünlüğünü AB üyeliğine borçlu. " değerlendirmesinde bulundu.