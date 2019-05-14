Kaymakcı Kuzey Makedonya'da soydaşlarla buluştu

Türkiye'nin soydaşlarına her türlü desteğini sürdüreceğini belirten Kaymakcı, sadık ve uyumlu Türk toplumunun Kuzey Makedonya için zenginlik olduğunu ve Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında da sağlam bir dostluk ve iş birliği köprüsü teşkil ettiğini söyledi.

Kaymakcı, soydaşlara ve Makedonya halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun selamlarını ileterek, Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın NATO ve AB üyeliğine desteğini vurguladı.

Ülkede, mevkidaşıyla siyasi istişarelerde de bulunan Kaymakcı, resmi programlarının ardından Kuzey Makedonya'da Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Gostivar'da soydaşlar tarafından düzenlenen bir iftar programına katıldı.

Kaymakcı, soydaşların birliğine vurgu yaparak, Türk toplumuna eğitim konusunda her türlü desteğin verilmeye devam edileceğini ifade etti.

İkili ticari, yatırım ve turizm ilişkilerinin hızla geliştiğinin altını çizen Kaymakcı, terörle mücadelede ortak adımların önemine vurgu yaptı. Kaymakcı, FETÖ'nün Kuzey Makedonya ve Balkanlar'dan sökülmesi için tüm ülkelerin üstüne düşeni yapması gerektiğini, bunun Balkan dostluğu ve kardeşliğinin de bir gereği olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, AB ile üyelik müzakerelerinin başlaması durumunda Kuzey Makedonya'nın daha da gelişeceğini belirterek, Türkiye dahil tüm Balkan ülkeleri AB'ye üye olmadan AB'nin tamamlanamayacağını ve tüm potansiyelden yararlanılamayacağını vurguladı.

