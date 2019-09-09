Kaymakçı: Türkiye Suriyelileri sınırdışı etmiyor

Son dönemde Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildiği ile ilgili basına yansıyan haberler üzerine Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Berlin'de bir açıklama yaparak Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları geri göndermediğini, ancak 320 bin Suriyelinin kendi rızası ile geri döndüğünü söyledi.

Berlin'de siyasi istişarelerde bulunan Bakan Yardımcısı Kaymakçı'nın Alman basınının önde gelen isimleriyle Büyükelçilikte bir araya geldiği belirtildi.

Kaymakçı, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan mutabakat uyarınca Suriyeli sığınmacılar için gönderileceği sözü verilen yardımın da hızlandırılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulmazsa sığınmacıları Avrupa'ya gönderebileceklerini söylemiş, ve AB'yi söz verdiği yardımları vermemekle suçlamıştı.

Ancak AB cephesinden yanıt gecikmemiş ve AB Komisyonu sözcülerinden Natasha Bertraud, Türkiye'deki Suriyelilere yardım için taahhüt edilen 6 milyar euroluk mali kaynağın 5 milyar 600 milyon euroluk bölümünün tahsis edildiğini ve geriye kalan kısmın da kısa süre içerisinde aktarılacağını belirtmişti.