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Kaymakçı: Türkiye ve AB göç krizinin çözülmesinde birlikte çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 00:33 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Günleri etkinlikleri kapsamında, Suriyeli çocuklarla bir araya geldiklerini belirterek, “Bugün Türkiye 3,7 milyon Suriyeli kardeşine ev sahipliği yapıyor.

Kaymakçı: Türkiye ve AB göç krizinin çözülmesinde birlikte çalışıyor

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Günleri etkinlikleri kapsamında, Suriyeli çocuklarla bir araya geldiklerini belirterek, “Bugün Türkiye 3,7 milyon Suriyeli kardeşine ev sahipliği yapıyor. Türkiye ve AB göç krizinin çözülmesinde birlikte çalışıyor. Çocuklar geleceğimiz ve biz Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye’de en iyi şekilde eğitim görmesi için çaba gösteriyoruz” dedi.
Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Altındağ Belediyesi ve AB Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında, Suriyeli çocuklar için iftar programı düzenledi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleşen programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in yanı sıra AB ülkelerinin büyükelçileri katıldı.
'SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN EN İYİ ŞEKİLDE EĞİTİM GÖRMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ'
İftar yemeği sonrasında konuşma yapan Faruk Kaymakcı, dayanışma ve paylaşmak için illa zengin olmak gerekmediğini belirterek, "Bugün, Türkiye 3,7 milyon Suriyeli kardeşine ev sahipliği yapıyor. Türkiye ve AB göç krizinin çözülmesinde birlikte çalışıyor. Bu akşam bu etkinliği Avrupa Günleri kapsamında yaptık. Suriyeli kardeşlerimizle, Suriyeli yetim çocuklarla bir araya gelmek istedik. Çocuklar geleceğimiz ve biz Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye’de en iyi şekilde eğitim görmesi için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.
Çocuklara güzel bir gelecek temennisinde bulunan Kaymakçı, "İnşallah ülkenize en kısa zamanda dönebilirsiniz ama bu mümkün olmadığı gibi Türkiye’de evinizdesiniz. Geceye katılan büyükelçilik mensuplarını da teşekkür ediyorum” dedi. Kaymakcı ve AB ülkelerinin büyükelçileri, yemek sonrasında çocuklara pamuk şekeri dağıttı.

FOTOĞRAFLI

Kaymakçı: Türkiye ve AB göç krizinin çözülmesinde birlikte çalışıyorKaymakçı: Türkiye ve AB göç krizinin çözülmesinde birlikte çalışıyorKaymakçı: Türkiye ve AB göç krizinin çözülmesinde birlikte çalışıyorKaymakçı: Türkiye ve AB göç krizinin çözülmesinde birlikte çalışıyor

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