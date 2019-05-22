Kaymakcı'dan Fransa'da diploması trafiği

PARİS (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Fransa'nın başkenti Paris'te çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.
Kaymakcı, siyasi istişarelerde bulunmak üzere Fransa Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Maurice Gourdault-Montagne başkanlığındaki bir heyet, Senato Avrupa İşleri Komisyon Başkanı ve üyeleri, Senato Savunma, Silahlı Kuvvetler ve Dış İşleri Komisyonları başkanları ve üyeleri ve Ulusal Meclis Avrupa İşleri Komisyon Başkanı Sabine Thillaye ile yaptığı görüşmelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Görüşmelerde Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını belirten Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki kararlılığını tekrarladı.
Kaymakcı, görüşmelere ilişkin, "Türkiye'nin tam üyelikten başka bir hedefi bulunmadığı, AB ile üyelik dışında bir ilişkiyi kabul etmediğini, Türkiye ile AB arasında bir ortaklık olmayacağını vurguladım." dedi.
Dış politika, terörle mücadele, göç konularında Türkiye'nin AB ile daha yakın ilişki içerisinde olması gerektiğini ifade eden Kaymakcı, "Türkiye'nin AB üyeliğinin zor olsa da en değerli ve en anlamlı birlik olacağını belirttim." ifadesini kullandı.
Kaymakcı, Fransız İşverenler Örgütü MEDEF üyeleri ile de bir araya geldiğini ve bu görüşmede Türkiye ekonomisinin dayanıklı olduğunu ve Türk-Fransız yatırımlarının karşılıklı olarak artmasını gerektiğini belirttiğini anlattı.
Gümrük Birliğinin güncellenmesinin Türk, Fransız ve Avrupalı iş çevreleri için kazanç olduğunu anlatan Kaymakcı, vize serbesti sürecinde Türkiye'nin 66 kriteri yerine getirdiğini ve kalan son 6 kriteri de hızlı şekilde tamamlamakta olduğunu belirtti.
Kaymakcı, vize serbesti sağlandığında bundan Schengen ülkelerinin ve Türkiye'nin yararlı çıkacağının altını çizdi.
Görüşmelerde Fransızların Türkiye'nin AB perspektifini koruduklarını ancak Türkiye'nin reformlarını hızlandırarak bu konuda kararlılığını göstermesi gerektiğini belirttiğini ifade eden Kaymakcı, görüşmelerde ikili ilişkiler, dış politika, terörle mücadele, Türkiye'nin AB üyelik süreci konularına ilişkin Türkiye ve Fransa'nın daha sık bir araya gelmesi gerektiği vurgulandığını söyledi.
Kaymakcı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın yakında Türkiye'yi ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, bu akşam da Paris yakınlarındaki Corbeil-Essonnes semtinde bulunan Türk-Fransız Kültür Derneğinin düzenlediği iftarda Türk toplumu ile bir araya geleceğini kaydetti.
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