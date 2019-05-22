Kaymakcı'dan Fransa'da diploması trafiği

PARİS (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Fransa'nın başkenti Paris'te çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaymakcı, siyasi istişarelerde bulunmak üzere Fransa Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Maurice Gourdault-Montagne başkanlığındaki bir heyet, Senato Avrupa İşleri Komisyon Başkanı ve üyeleri, Senato Savunma, Silahlı Kuvvetler ve Dış İşleri Komisyonları başkanları ve üyeleri ve Ulusal Meclis Avrupa İşleri Komisyon Başkanı Sabine Thillaye ile yaptığı görüşmelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerde Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını belirten Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki kararlılığını tekrarladı.

Kaymakcı, görüşmelere ilişkin, "Türkiye'nin tam üyelikten başka bir hedefi bulunmadığı, AB ile üyelik dışında bir ilişkiyi kabul etmediğini, Türkiye ile AB arasında bir ortaklık olmayacağını vurguladım." dedi.

Dış politika, terörle mücadele, göç konularında Türkiye'nin AB ile daha yakın ilişki içerisinde olması gerektiğini ifade eden Kaymakcı, "Türkiye'nin AB üyeliğinin zor olsa da en değerli ve en anlamlı birlik olacağını belirttim." ifadesini kullandı.