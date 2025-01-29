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Kaymaz tabanlı, su geçirmez... Adidas Terrex Eastrail 2 Mid R.Rdy Yürüyüş Ayakkabısı indirime girdi
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Kaymaz tabanlı, su geçirmez... Adidas Terrex Eastrail 2 Mid R.Rdy Yürüyüş Ayakkabısı indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
29.01.2025 11:27
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Kışın sıcacık tutan, su geçirmez, konforlu bir ayakkabı olmazsa olmaz. Gün boyu rahat etmeyi sağlayan böylesi bir ayakkabı arıyorsanız şanslısınız Adidas Terrex Eastrail 2 Mid R.Rdy Yürüyüş Ayakkabısı indirime girdi. İşte detaylar...

Kışın yağmur, kar ve buz gibi olumsuz hava koşullarıyla sıkça karşılaştığımız için su ve rüzgar geçirmez, kaymaz tabanlı, ısı yalıtımlı ayakkabılar tercih etmek hayati önem taşıyor. Bu nedenle kış için seçeceğiniz ayakkabı öncelikle bu temel özelliklere sahip olmalı. Öte yandan kış kombinlerinizi tamamlamalı ve kişisel tarzınızı ifade etmenize yardımcı olmalı. "E nerede bu ayakkabı?" diyorsanız Adidas Terrex Eastrail 2 Mid R.Rdy Yürüyüş Ayakkabısı'na bir göz atmanızı öneririz. Hem gri hem siyah rengi bugüne özel indirimde olan ayakkabı, Adidas'ın Terrex serisinin en ikonik modellerinden... Bizden söylemesi, bu fiyata bu ayakkabı kaçmaz.

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Bilek kavrama destekli, ultra konforlu: Adidas Terrex Eastrail 2 Mid R.Rdy Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2025-01-29T111854.473

Adidas Terrex Eastrail 2 Mid R.Rdy, outdoor aktivite ve yürüyüşler için tasarlanmış bir ayakkabı olarak karşımıza çıkıyor. Mid boy tasarımı, bileği destekleyerek yürüyüş esnasında daha iyi stabilite sağlıyor. Bu özellik, doğal engebeli arazilerde daha fazla güvenlik sunuyor. R.Rdy teknolojisi sayesinde yağmur ve su birikintileri gibi zorlu hava koşullarında ayaklarınızı kuru tutuyor. Yüksek kaliteli iç astar ve yastıklama sistemi, uzun süreli kullanımlarda bile konfor sağlıyor. Aynı zamanda hafif bir yapıya sahip olduğu için ayak yorgunluğunu minimuma indiriyor. Traction ağırlıklı dış taban, kaygan ve engebeli zeminlerde iyi bir tutuş gösteriyor. Bu da hem güvenli bir şekilde yürümenize hem de farklı zeminlerde dahi performans gösterinize yardımcı oluyor. Bu model, hem doğa yürüyüşleri hem de hafif trekking aktiviteleri için ideal. Farklı zeminlerde iyi performans göstermesi, onu çeşitli dış alan etkinlikleri için uygun hale getiriyor. Outdoor tutkunuysanız hem performans hem de konfor sunan bir seçenek olan bu ayakkabı tam size göre olabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tek kelimeyle harika bir bot. Goratex özelliği de çok güzel. Teşekkürler Amazon."

  • "Çok rahat ve hafif. Bot ağırlığı yok."
Ürünü İncele

Siyah rengi de indirimde: Adidas Terrex Eastrail 2 Mid R.Rdy Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2025-01-29T112034.380

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam bir fiyat performans ürünü. Doğu şartlarında ayağını rahatlatıyor. Hafif, kaliteli, sıcak tutuyor."

  • "Ayakkabıdan inanılmaz memnunum. Daha önce kısa paça ayakkabılar tercih ettiğim için tereddütüm vardı ancak kullandıktan sonra çok memnun kaldım. İnanılmaz hafif ve kullanışlı."
Ürünü İncele

Bu içerik 29 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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