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Kaynak Holding davasında ara karar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ’ye maddi kaynak sağladıkları iddiasıyla yargılandığı davada 3 sanığın tahliyesine karar verilirken, tutuklu 4 sanığın dosyası ayrıldı.Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) ilişkili oldukları gerekçesiyle yargılanan 34’ü firari, 7’si tutuklu olmak üzere 85 Kaynak Holding yöneticisinin yargılanmasına devam edildi.

Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ’ye maddi kaynak sağladıkları iddiasıyla yargılandığı davada 3 sanığın tahliyesine karar verilirken, tutuklu 4 sanığın dosyası ayrıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) ilişkili oldukları gerekçesiyle yargılanan 34’ü firari, 7’si tutuklu olmak üzere 85 Kaynak Holding yöneticisinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 gün boyunca süren duruşmada sanık ve avukatların talepleri dinlendi.
4 tutuklu sanığın dosyası ayrıldı
Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Ayhan Çetintaş, Hasan Kahveci, Mehmet Tezcan ve Sinan Varol’un üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca bu sanıkların dosyasının ana dava dosyasından ayırarak başka bir esasa kaydedilmesini hükmetti.
3 sanığa elektronik kelepçe
Mahkeme, tutuklu sanıklar Yılmaz Şimşek, Menderes Demirci ve Fatih Getir’in savunmalarının alınmış olmasını ve tutukluluktaki geçirdikleri süreyi dikkate alarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Heyet, adli kontrol kapsamında sanıklar hakkında ’yurt dışına çıkış’ ve ’konutu terk etmeme’ yasağı konulmasına karar vererek, sanıklara elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.
Mahkeme aralarında Eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun, terör örgütünün sözde Türkiye imamı olan şüpheli Mustafa Özcan’ın da bulunduğu firari 34 sanığın yakalama kararının sürdürülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerinde işlerin örgütsel olarak planlandığı, örgüt liderinin tüm söylemlerinin takip edilerek, tüm çalışanlar üzerinde baskı kurularak aidiyet duygularının geliştirilmeye çalışıldığı anlatılıyor.
İddianamede, örgütün tüm alanlarda gösterdiği faaliyetlerin bizzat holding merkezinde ve yöneticileri tarafından takip edilerek örgütün nihai amacına ulaşılması için her imkanın kullanıldığının tespit edildiği yer alıyor.
İddianamede sanıklar Mustafa Özcan ve Naci Tosun hakkında, ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ’silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, 39 sanık hakkında da ayrı ayrı ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ’silahlı terör örgütü yönetici veya üyesi olmak’ suçundan 7,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
İddianamede, yargılanan diğer sanıklar için de 7,5 yıldan 30 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

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