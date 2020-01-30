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Kaynak Holding eski yöneticilerinin davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

FETULLAHÇI Terör Örgütü(FETÖ)'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticilerinin arasında bulunduğu 4 tutuklu sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü(FETÖ)'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticilerinin arasında bulunduğu 4 tutuklu sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanıkların hepsini "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıldan, 13 yıl 6 ay'a kadar değişen hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Haydar Çetintaş, Hasan Kahveci ve Sinan Varol getirildi. Diğer tutuklu sanık Mehmet Tezcan ise, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER
Duruşmada, sanıklardan Mehmet Tezcan savunmasında, "Ben Kaynak Holding'ten 2005'te emekli oldum. Daha sonrasında danışman oldum. Benim holdingde bir odam veya bir mesaim yoktu. Ben propaganda suçunu işlemedim. Gözaltına alınırken kaçmadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Diğer tutuklu sanıklar da savunmalarında ve son sözlerinde tahliyelerini ve beraatlerini talep ettiler.

TUTUKLULUK DEVAM
Mahkeme verdiği bir saatlik aradan sonra kararını açıklayarak, tutuklu sanıklardan Hasan Kahveci'yi "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Tezcan'a "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, toplamda 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanık Tezcan'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise şüpheden sanık yararlanır ilkesi gerekçesiyle beraatine hükmetti.
Heyet, sanık Ali Ayhan Çetintaş'a "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezası vererek, sanık Çetintaş'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beraatine karar verdi.
Mahkeme, sanık Sinan Varol'u 9 yıl hapis cezasına çarptırarak, sanık Varol'un "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" suçundan beraat etmesine karar verdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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