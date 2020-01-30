Kaynak Holding eski yöneticilerinin davasında karar

Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü(FETÖ)'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticilerinin arasında bulunduğu 4 tutuklu sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanıkların hepsini "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıldan, 13 yıl 6 ay'a kadar değişen hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Haydar Çetintaş, Hasan Kahveci ve Sinan Varol getirildi. Diğer tutuklu sanık Mehmet Tezcan ise, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Duruşmada, sanıklardan Mehmet Tezcan savunmasında, "Ben Kaynak Holding'ten 2005'te emekli oldum. Daha sonrasında danışman oldum. Benim holdingde bir odam veya bir mesaim yoktu. Ben propaganda suçunu işlemedim. Gözaltına alınırken kaçmadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da savunmalarında ve son sözlerinde tahliyelerini ve beraatlerini talep ettiler.