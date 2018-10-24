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Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda haklarında dava açılan 35'i firari, 24'ü tutuklu 86 sanığın yargılandığı davada, 5 tutuklu sanığın adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda haklarında dava açılan aralarında Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan'ın da bulunduğu 35'i firari, 24'ü tutuklu 86 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 5 sanığın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti taleplere ilişkin ara karanını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Yusuf, Ali Ayhan Çetintaş, Bülent Kaynaroğlu, Cemalettin Arslan, Çağtay Karadeniz, Fatih Getir, Harun Algül, Hasan Kahveci, Hürol Karadaş, Hüseyin Yüksel, İhsan Erbaş, Kadir Karakoç, Kürşat Yüce, Mehmet Tezcan, Menderes Demirci, Süleyman Tetik, Sinan Varol, Yılmaz Şimşek ve Yücel Bilginoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu sanıklar Mustafa Yıldız, Faruk Tosun, Yasim Köse, Özcan Yıldız ve Yahya Hançer'in savunmalarının alınmış olması, tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar veren heyet, bu sanıkların, yurt dışına çıkış yasağı koyarak ayda iki kez karakola imza atmalarına hükmetti.

Örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu tespit edilen firari sanıklar Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu ile Beyhan Nakıpoğlu, Ahmet Çelik, Ali Akbulut, Naci Tosun'un da aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararının devamını ve infazının beklenilmesini kararlaştıran heyet, sanıkların ByLock kullanıcı olup olmadığı, Bank Asya'daki hesap hareketleri, sosyal medya paylaşımlarının tespiti amacıyla ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında mali analiz raporunun hazırlanması için MASAK Başkanlığına yazı yazılmasına hükmederek, duruşmayı 3 Ocak'a erteledi.

Duruşmada verilen tahliye kararlarının ardından tutuklu sayısı 19'a düştü.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin, olağan ticari faaliyetlerini yürütürken kurdukları örgüte bağlı tüm şirketlerinin para trafiğinin kesişim noktasında bulunduğu belirtilirken, bu sayede örgüt adına sisteme sokulması planlanan paraların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kontrolünde olan ülke içerisindeki ve yurt dışındaki vakıf, dernek ve eğitim kurumları üzerinden finansının sağlandığı vurgulanıyor.

İddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerinde tüm iş ve işlemlerin örgütsel olarak planlandığı, örgüt liderinin tüm söylemlerinin hassasiyetle takip edilerek tüm çalışanlar üzerinde baskı kurularak aidiyet duygularının geliştirilmeye çalışıldığı anlatılarak, örgütün yayın organlarına zorunlu abonelikler, sürekli himmet ile örgüte finans sağlandığı, örgütün tüm alanlarda gösterdiği faaliyetlerin bizzat holding merkezinde ve yöneticileri tarafından takip edilerek örgütün nihai amacına ulaşılması için her imkanın kullanıldığının tespit edildiği belirtiliyor.

Sanıklar Mustafa Özcan, Naci Tosun, Cevdet Türkyolu hakkında, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, 39 sanık hakkında da ayrı ayrı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütü yönetici veya üyesi olmak'' suçundan 7,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer sanıkların ise benzer suçlardan 7,5 yıldan 30 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede sanık olarak yer alan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'nde bulunan, örgütün "sivil imamları" Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in dosyaları ise bu davadan ayrılarak 460 sanığın yargılandığı Akıncı Üssü davasıyla birleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ Kaynak Holding

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