Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davası

Bu sanıkların FETÖ ile bir ilgilerinin bulunup bulunmadığına dair bir bilgisinin bulunmadığını iddia eden Çelik, "Şirkette sohbet toplantıları oluyordu. Bazen dini sohbetler, bazen ise iş güvenliği hakkında sohbetler vardı. 500-600 kişi çalışıyorduk. Birileri gelip bir şeyler anlatıyordu. Katılmak zorunluydu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları da okunuyordu." şeklinde beyanda bulundu.

Gelen evrakların okunmasının ardından hakkında FETÖ soruşturması bulunan tanık Ceylan Çelik holdinge bağlı matbaada çalıştığını sanıklardan Hasan Kahveci ve Menderes Demirci'yi genel müdür oldukları için, Fazıl Elçik'i de çalışan olduğu için tanıdığını söyledi.

Hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında dava açılan ve tutuklu olan tanık İbrahim Celen ise kapatılan Zambak yayınlarında çalıştığını, sanıkların bir kısmını tanıdığını, ancak FETÖ ile bağlantılarını bilmediğini öne sürdü.

Şirkette haftalık sohbetler olduğunu ve bunlara dışarıda olduğu için katılamadığını iddia edene Celen, "Bir iki defa ancak geldim bu sohbetlere. Katılmak zorunluydu. Kimden duyduğumu bilmiyorum, ama Bank Asya'ya para yatırılması yönünde bir talimat vardı. Banka sıkıntıda olduğu için bize böyle bir talimat verilmişti." ifadelerini kullandı. Tanıklar Çelik ve Celen tanıklık ücreti olan 25 lirayı istedi.

Duruşma tanıkların dinlenilmesiyle devam ediyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin, olağan ticari faaliyetlerini yürütürken kurdukları örgüte bağlı tüm şirketlerinin para trafiğinin kesişim noktasında bulunduğu belirtilirken, bu sayede örgüt adına sisteme sokulması planlanan paraların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kontrolünde olan ülke içerisindeki ve yurt dışındaki vakıf, dernek ve eğitim kurumları üzerinden finansının sağlandığı vurgulandı.